Aeroporto di Palermo, la scelta ambientale dell’ad: a lavoro in treno

Palermo – In treno per andare a lavoro. Vito Riggio ha scelto le rotaie per raggiungere l’aeroporto di Palermo, dove da pochi giorni siede sulla poltrona di amministratore delegato di Gesap, la società di gestione dello scalo aereo palermitano.

Niente auto aziendale, ma il treno. “Comodo e rilassante – commenta Riggio – il mezzo di trasporto che consiglio a tutti, tenuto conto che il Falcone Borsellino è uno dei pochi aeroporti italiani ad avere la stazione ferroviaria al piano inferiore del terminal passeggeri”.

Scesi dal treno, infatti, basta raggiungere l’ascensore per salire al piano partenze, ai controlli di sicurezza.

“È senza dubbio un mezzo molto apprezzato dai turisti ma che necessità di un programma con più frequenze da e per l’aeroporto – continua l’ad di Gesap – E la Regione siciliana sta lavorando in questo senso”.

Il neo amministratore delegato di Gesap ha subito comunicato che avrebbe utilizzato i mezzi di trasporto alternativi all’auto per raggiungere il posto di lavoro.

“Rinunciare all’auto e utilizzare i mezzi pubblici, oltre a essere un gesto rispettoso dell’ambiente, è anche un piccolo segnale di risparmio in tempo di crisi – conclude Riggio – La società è inoltre impegnato nel programma per la gestione della riduzioni delle emissioni di CO2 in ambito aeroportuale, ed ha già messo in atto politiche ambientali efficaci sul fronte del risparmio energetico”.

Com. Stam. + foto