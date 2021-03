Il presidente Salvatore Ombra: «Tante riconferme e l’incremento delle rottedi Parma e Malpensa, segno della fiducia della compagnia nel territorio»

Albastar annuncia la programmazione per la stagione IATA Summer 2021, dal 28 marzo al 31 ottobre, in partenza dall’aeroporto Vincenzo Florio di Trapani Birgi, con la piena riconferma del network pianificato già dalla scorsa stagione con collegamenti diretti per Roma Fiumicino, Milano Malpensa, Cuneo, oltre ai collegamenti onerati per Brindisi, Napoli, Parma. Con gli oltre 800 collegamenti diretti proposti da/per Trapani il vettore procede nel consolidamento delle sue attività di linea dalla Sicilia.



«Siamo lieti che nonostante il periodo drammatico che ha ridotto la mobilità mondiale – commenta il presidente di Airgest, Salvatore Ombra -, Albastar abbia scelto di incrementare i propri voli da e per l’aeroporto di Trapani Birgi. Oltre alle tante conferme, le rotte per Malpensa e Parma diventano trisettimanali. Ringraziamo la compagnia aerea per il suo investimento e per la fiducia nel territorio, frutto di un lavoro congiunto che porta un altro tassello importante al panorama delle rotte della Summer 2021».



I voli della stagione Summer 2021 di Albastar al Vincenzo Florio



Le rotte della stagione Summer 2021 operate dalla compagnia aerea Albastar, all’aeroporto Vincenzo Florio di Trapani Birgi, dal 28 marzo al 31 ottobre sono: Trapani-Parma e viceversa, ogni venerdì e sabato fino al 23 maggio 2021 e 3 frequenze settimanali ogni lunedì giovedì e sabato dal 24 maggio 2021; Trapani-Napoli e viceversa, ogni martedì; Trapani-Brindisi e viceversa, ogni martedì e sabato fino al 22maggio 2021 e ogni martedì e venerdì dal 23 maggio 2021. Trapani-Roma e viceversa, ogni lunedì, mercoledì, venerdì, domenica, dal 29.03.21; Trapani-Milano Malpensa e viceversa, ogni lunedì, venerdì, domenica, dal 31 maggio 2021; Trapani-Cuneo e viceversa, ogni giovedì e domenica, dal 30.05.21.



I voli sono acquistabili sul sito www.albastar.es e presso le agenzie di viaggio tradizionali e online. Per informazioni e prenotazioni, il call center risponde al numero +39 095.311503, mail callcenter@albastar.es.

