Agente della Polizia di Stato libero dal servizio arresta un uomo per furto con strappo nella metro verde di Milano

Ieri un agente della Polizia Ferroviaria di Milano, libero dal servizio, ha arrestato un 19enne marocchino per furto con strappo.

L’operatore, si trovava a bordo della metropolitana linea verde (Milano C.le Loreto), quando, all’altezza della fermata “Caiazzo”, ha notato un uomo con tuta ginnica strappare dalle mani di una ragazza uno smartphone, per poi allontanarsi rapidamente dal convoglio prima delle chiusura delle porte.

Il poliziotto ha inseguito l’uomo, raggiungendolo in prossimità dei tornelli d’uscita, dove ne è scaturita una colluttazione, al termine della quale, lo straniero è stato bloccato e tratto in arresto grazie anche all’ausilio di un viaggiatore.

Sul luogo dell’accaduto, sono arrivate due volanti della Questura che hanno condotto l’arrestato e la parte lesa presso gli uffici Polfer di Milano Centrale. La vittima, in sede di denuncia, è rientrata in possesso dello smartphone. Il cittadino marocchino, sottoposto a perquisizione personale, è stato trovato in possesso di due smartphone di provenienza furtiva, appartenenti a due persone che hanno sporto denuncia di furto. Lo straniero è stato deferito in stato di libertà per lo stesso reato in quanto le indagini svolte hanno consentito di accertare le medesime azioni criminose nell’asportare i telefoni cellulari alle vittime.

L’agente, a seguito della colluttazione, si è recato presso il pronto soccorso per trauma agli arti ed è stato dimesso con una prognosi di 1 giorno. L’uomo è stato condotto presso il Carcere San Vittore di Milano.