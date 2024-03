Agli Amici della Musica l’omaggio a Giacomo Puccini nel centenario della morte

Monaldo Braconi eseguirà le Fantasie su opere di Giacomo Puccini composte per pianoforte da Émile Tavan Lunedì 4 marzo ore 17.15, Politeama Garibaldi

Nell’anno delle celebrazioni del centenario della morte di Giacomo Puccini, l’Associazione Siciliana Amici della Musica dedica al compositore lucchese il concerto Vissi d’arte… magia di un mito che, lunedì 4 marzo alle ore 17.15 al Politeama Garibaldi, vedrà protagonista il pianista Monaldo Braconi eseguire le Fantasie composte sulle partiture pucciniane più celebri.

Il 1924 segna la fine di un’era nella storia della musica, quella delle folle che accorrevano per la nuova opera e affollavo i grandi teatri. Giacomo Puccini è considerato l’ultimo esponente di quel mondo musicale nel quale il pubblico si ritrova sempre meno: con la morte del compositore, di cui quest’anno si celebrano i cento anni, scorrono i titoli di coda di un’epoca sulle note dell’incompiuta Turandot.

Omaggiare questo anniversario, vuol dire omaggiare un modo di fruire la musica operistica da parte del pubblico che, oltre ai palchi e alle platee dei teatri, amava ascoltare i grandi successi anche in casa. Ecco dunque la grande diffusione di riduzioni e spariti facilitati per pianoforte delle arie e delle ouverture più celebri destinati agli amatori, ma anche trascrizioni per professionisti dalla struttura complessa che racchiudevano in poche pagine l’intera essenza dell’opera.

Il concerto proposto al pubblico degli Amici della Musica ripercorrerà un’ampia parte della carriera di Puccini attraverso le Fantasie composte da un contemporaneo del Maestro: Émile Tavan. Questo excursus musicale prenderà il via da Manon Lescaut, primo grande successo del compositore del 1893, proseguirà con La bohème, titolo del 1896 che segnò la definitiva affermazione di Puccini e poi ancora con Tosca, Madama Butterfly, La fanciulla del West e, infine, Gianni Schicchi, atto comico del 1918 tratto dal XXX Canto dell’Inferno dantesco. All’esecuzione delle Fantasie su questi capolavori operistici, saranno alternate delle rarissime pagine per pianoforte solo composte da Puccini.

Al pianoforte Monaldo Braconi, docente di pianoforte presso il Conservatorio di Musica “A. Casella” dell’Aquila, diplomato al Conservatorio di Musica S. Cecilia con il massimo dei voti e la lode. Il suo perfezionamento è avvenuto con Massimiliano Damerini, Oleg Malov (presso il Conservatorio Rimskij-Korsakov di S.Pietroburgo), Riccardo Brengola (presso l’Accademia Chigiana di Siena), Sergio Perticaroli e Felix Ayo (presso l’Accademia Nazionale di S. Cecilia di Roma), ricevendo ovunque importanti riconoscimenti. Tra le varie registrazioni, proprio il cofanetto di tre cd dedicati alle Fantasie su opere di Giacomo Puccini composte da Émile Tavan.

I biglietti del concerto, dal costodi 10€ per la gradinata fino a 20€ per la poltrona, sono in vendita sia online sul sito www.amicidellamusicapalermo.it che nei tre punti vendita convenzionati: Box Office del Mondadori Point di via Mariano Stabile 233 (tel. 091 335566), lo Spazio Cultura Libreria Macaione di via Marchese di Villabianca 102 (tel. 0916257426) e Mondadori Bookstore di via Roma 270 (tel. 091361064).

