Aielli. Nuova visita di Don Ciotti, dopo 5 anni il noto sacerdote torna nel paese marsicano

Don Ciotti è tornato ad AIELLI a 5 anni dalla sua prima visita. Il noto sacerdote. Da anni in prima linea nella lotta contro le mafie e non solo è rimasto colpito, ma non sorpreso, nel vedere come il paese marsicano, in questi anni abbia saputo reinventarsi abbracciando l’arte, la cultura e la voglia di legalità. “Don Ciotti venne ad Aielli la prima volta il 2 gennaio 2016.

Non c’era ancora nulla, la trasformazione era nella nostra mente. In quell’occasione parlammo di idee, di programmi e di legalità. Oggi è tornato, ha visto un paese completamente nuovo ed è rimasto positivamente colpito.

Inutile dire che il momento più emozionante è stato quando l’ho accompagnato sotto la Costituzione, al parco giochi Angelo Vassallo.

Minuti che ricorderò per sempre.

Grazie ancora a Maurizio Ventura e Daniela Fontana

per averci permesso di ospitare Don Ciotti per ben due volte ” Ha commentato la giornata il Sindaco Enzo di Natale. ” Sono venuto qui ad Aielli 5 anni fa”, ha ricordato Don Ciotti. ” Ho visto un paese nuovo, murales, case colorate, la Divina Commedia e Silone, la Costituzione. Oggi festeggiamo la vita in un paese dove si è saputo scrivere sui muri testi importanti per farli leggere a tutti”.

