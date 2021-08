Il tour operator Appennini for all con il patrocinio del Comune di Aielli vi invita al: tour guidato dei murales di circa 2 ore sabato 28 agosto partenza ore 16.30 difronte il Comune di Aielli – visita dei murales e della torre delle stelle

Grazie alla disponibilità di una Joelette e di un interprete LIS, la partecipazione a tour è aperta anche e non solo a persone con disabilità motoria e a persone sorde.

COSTO DI PARTECIPAZIONE 13€

La mission di APPENNINI FOR ALL è diffondere il concetto di accessibilità non limitandosi ad offrire un servizio per le persone con disabilità ma creando opportunità per tutti gli attori collegati, per tutto il territorio, facendo diventare così il turismo un fattore inclusivo e non esclusivo.

APPENNINI FOR ALL concentra la sua offerta sul turismo ambientale rendendo finalmente anche la natura e le montagne accessibili a chi fino ad ora, per carenza di informazioni e possibilità, non ha potuto godere delle bellezze e delle risorse del bellissimo territorio appenninico.

Appennini for all, il Tour Operator inclusivo per natura

Per info e prenotazioni:

tel 3493142544 (anche via WhatsApp)

info@appenniniforall.com

www.appenniniforall.com

Com. Stam.