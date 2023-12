“Accendi una Stella” AIL Catania e le sue stelle: nelle piazze, nelle scuole e online 

Via all’iniziativa per supportare i pazienti ematologici, la ricerca, i reparti ospedalieri: ecco il calendario delle piazze coinvolte in città e nella provincia etnea Le buone stelle di AIL Catania: dalle piazze alle scuole

La raccolta fondi è attiva anche online, si può scegliere tra le classiche stelle di natale, i sogni di cioccolato, ma anche panettoni, addobbi natalizi e pastelli colorati

Se è vero che a Natale siamo tutti più buoni, la raccolta fondi per i pazienti ematologici sarà un successo. Perché basterebbe una “buona stella” per ogni casa e per ogni classe delle scuole per potenziare l’azione di AIL Catania sul territorio. Ecco perché con la terza edizione dell’iniziativa “Accendi una Stella”, in questi giorni la sezione etnea dell’Associazione Italiana contro leucemie, linfomi e mieloma è fortemente impegnata alla sensibilizzazione degli istituti scolastici per coinvolgere gli studenti ad adottare almeno una pianta per classe per supportare le cure dei pazienti ematologici.

Ci sono stelle di Natale che possono diventare molto più che un colorato decoro a tema, quelle di AIL, proposte nelle piazze di Catania e provincia, supportano la raccolta fondi per la ricerca scientifica, per aiutare l’ematologia del Policlinico e dell’ARNAS Garibaldi, per finanziare il servizio di cure domiciliari, il servizio di psicologia per i pazienti e i loro familiari, i progetti di assistenza ai pazienti ematologici e i loro familiari.

Alla distribuzione delle classiche stelle di Natale AIL ha affiancato anche quelle di cioccolato (al latte o fondente con nocciole IGP del Piemonte) con le particolari confezioni dei Sogni di Cioccolato AIL. A Cataniasono proposti anche i panettoni Fiasconaro (tradizionali o al cioccolato), addobbi natalizi in legno acquistabili singolarmente o nella Dreambox e un matitone in legno completo di pastelli colorati.

I volontari di AIL con i gazebi colmi di “buone stelle” saranno presenti l’8, il 9 e il 10 dicembre dalle 9 alle 19 a Catania in Piazza Giovanni Verga, in Corso Italia (in prossimità della Chiesa Cristo Re), in Via Etnea 284.

Ci saranno piccole postazioni anche nella provincia di Catania: a Maletto in Piazza IV Novembre (l’8, il 9 e il 10 dicembre all’interno del Mercatino di Natale); a Belpasso nella Proloco in Via Roma (l’8 dicembre dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19); a Giarre in Piazza Duomo (il 10 dicembre, dalle 9 alle 13); a Mascali in Piazza Duomo e a San Giovanni La Punta in Piazza Lucia Mangano (il 17 dicembre dalle 9 alle 12.30).

La raccolta fondi natalizia organizzata da AIL si svolgerà nelle piazze, ma è aperta anche alle prenotazioni telefoniche al numero unico 3703791645 , via email a info@ailcatania.it e direttamente online sul sito www.ailcatania.scontrinoshop.com

Tutti i prodotti solidali prenotati possono essere ritirati senza costi aggiuntivi presso l’Ospedale Policlinico di Catania in Via Santa Sofia n.78, Padiglione 8, piano 0 (di fronte al bar) dal lunedì al venerdì, dalle 9.30 alle 12.30. È possibile inoltre la consegna a domicilio su richiesta soggetta a verifica di disponibilità e con un contributo aggiuntivo.

Com. Stam. + foto