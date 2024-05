Al Campionato Nazionale CSI di Nuoto di Lignano Sabbiadoro 1500 in vasca

La piscina del Bella Italia Village ospita il Campionato Nazionale CSI di Nuoto In vasca alla conquista di oltre 300 ori

Dal 23 al 26 maggio, in acqua a Lignano Sabbiadoro (UD) circa 1.500 finalisti impegnati sulle varie distanze nei quattro stili dagli Esordienti ai Master. Domenica le staffette 4×50 sl. Dieci le regioni rappresentate. Lombardia sui blocchi con 748 cuffie



Lignano Sabbiadoro, 22 maggio 2024 – Arrivano oggi, a Lignano Sabbiadoro (UD), i quasi 1.500 atleti finalisti del Campionato Nazionale di Nuoto CSI. Dal 23 al 26 maggio, per l’occasione, saranno quattro intense giornate di gare in vasca che andranno ad assegnare nei diversi stili e nelle 19 categorie da regolamento gli oltre trecento titoli nazionali di specialità. Pronti a tuffarsi nell’acqua “tricolore” 793 femmine e 644 maschi, con cuffie portacolori di 73 società sportive, appartenenti a 26 Comitati CSI di 10 regioni italiane. Netta la predominanza della Lombardia, regione che vede iscritti (748 atleti) più della metà dei finalisti. A seguire Lazio, Trentino-Alto Adige/Südtirol, Campania, Liguria, Piemonte, Umbria, Toscana, Sardegna, Veneto.

Bergamo, Brescia, Roma, Sondrio e Trento sono i Comitati con più atleti qualificati: oltre 100 rispettivi iscritti. Si comincia a tuffarsi domattina con i 100 dorso ed i 50 farfalla. Nel pomeriggio, oltre ai 50 sl, in programma le prime finali che assegnano medaglie: 100 dorso e 50 farfalla. Venerdì 24 maggio toccherà invece agli atleti impegnati nei 50 rana, nei 200 stile libero e conosceremo i campioni dei 50 stile libero, mentre nel pomeriggio sarà tempo di finali nei 50 rana, le batterie dei 100 farfalla, e dei 100 rana, la cui finale è in programma sabato mattina. Il 25 pomeriggio il clou sarà rappresentato dalle finali dei 110 sl e dei 50 dorso. Il programma si concluderà domenica mattina, quando le società presenti potranno sfidarsi nelle staffette 4×50 stile libero. Come sempre nel CSI, integrate nell’acqua arancioblu, diverse categorie riservate ad atleti con disabilità. Un importante riconoscimento sarà attribuito dal trofeo per società, che andrà a premiare il club con più punti ottenuti in vasca, in base ai piazzamenti dei suoi atleti.

Anche in questa edizione, da segnalare la presenza dei content creator della pagina social “Nuotatori Brutti”, che saranno ospiti a Lignano per tutta la durata dell’evento, tra sorprese, contest e sfide d’eccezione.

