Al Re Mida Casa Cultura, “Una cena per ricominciare” di Orazio Bottiglieri

Una storia fantastica, un inno alla vita, che mette in risalto le debolezze dell’uomo, un testo teatrale molto emozionante che potrebbe sembrare drammatico, ma per i colpi di scena finali non lo è.

Arriva il nuovo spettacolo teatrale scritto da Orazio Bottiglieri dal titolo “Una cena per ricominciare”. Appuntamento sabato 24, alle 21:15, e domenica 25 febbraio, alle 17:45, al Re Mida Casa Cultura, in via Angelitti, 32.

Sul palco Orazio Bottiglieri, Patri Franco, Alessia Spatoliatore e Ciro Chimento.

In un ristorante atipico con un solo tavolo, si ritrovano i tre attori protagonisti, senza sapere il come e il perché. A riceverli un cameriere particolare che, ad ogni portata, fa riflettere loro sul senso della vita, con un susseguirsi di ricordi e immagini, tra gioie e dolori del quotidiano.

L’autore in un viaggio fantastico, non scopre mai il contenuto reale della cena, sino a quando i commensali non scoprono gli strani stratagemmi.

Il biglietto d’ingresso ha un costo di 10 euro. Per info e prenotazioni, basta chiamare il numero 0917467677.

