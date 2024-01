Al ReMida – Casa Cultura di Palermo “Due Signorine illibate”

Una commedia che nasce ispirandosi a storie realmente accadute. Al ReMida – Casa Cultura di Palermo arriva “Due Signorine illibate”, scritta per onorare il ricordo di due donne (e non solo) che, con amore, hanno sacrificato la loro vita per dovere, mettendo da parte se stesse.

Appuntamento sabato 27 gennaio, alle 21, e domenica 28 gennaio, alle 18, in via Filippo Angelitti, 32. Una commedia di Liliana Bernardo, in scena con Irene Ponte, Massimo Eugenio, Monica Scibona, Davide Raspanti e Ninni Motisi.

<<In un mondo dove gli anziani sono sfruttati per via dei loro risparmi, di chi potersi fidare? Delle badanti? Dei nipoti sempre assenti? O è meglio rifugiarsi nella fede? – dicono dalla regia -. Una commedia ironica e a volte irriverente, dove il pubblico potrà mettersi nei panni di due ottantenni sole che, vittime di strane sparizioni, tentano di difendere il loro prezioso gruzzolo dalle bizzarre esperienze al limite del paranormale che le perseguitano>>.

Mentre dentro casa loro il tempo sembra essersi fermato, fuori il mondo è cambiato: gli uomini non sono quel che sembrano, l’amore non è più convenzionale e tutto è diventato social. Di chi potranno fidarsi?

Il biglietto d’ingresso ha un costo di 10 euro. Per info e prenotazioni, basta chiamare i numeri 0917467677 o 3926393204.

