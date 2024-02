Al Teatro Agricantus  “I tre porcellini” guidano i più piccoli alla conquista dell’indipendenza

Per la stagione di Teatro per ragazzi il teatro di via XX Settembre domenica 4 febbraio ospita la compagnia campana La Mansarda che porterà in scena la trasposizione teatrale di un grande classico della tradizione orale inglese

Teatro Agricantus, via XX Settembre 82a – Palermo domenica 4 febbraio ore 16

Al Teatro Agricantus di Palermo per la stagione Teatro per Ragazzi domenica 4 febbraio alle ore 16 tornano in scena gli attori de La Mansarda Teatro dell’Orco, compagnia campana nata trent’anni fa come compagnia di teatro per le nuove generazioni, con la favola “I tre porcellini” (spettacolo adatto a bambini dai 3 ai 10 anni).

Si tratta della trasposizione teatrale a firma di Maurizio Azzurro della classica fiaba della tradizione orale inglese. L’aspetto fiabesco dello spettacolo, diretto da Roberta Sandias, è accentuato dal linguaggio in versi tipico della favola, gradevole ed accattivante, infantile come una filastrocca e ricercato come una poesia, immediato e in perfetta armonia con le musiche originali, le canzoni, le coreografie e con gli efficaci costumi in gommaspugna.

Come in ogni fiaba che si rispetti, è chiara la morale ed è leggibile la metafora: dal distacco dalla mamma alla costruzione delle tre casette, fino all’ultimo gesto di sfidare il lupo, si evince la conquista dell’indipendenza attraverso le tappe della vita: il passaggio dall’infanzia (casa di paglia), all’adolescenza (casa di legno) fino all’età adulta (casa di mattoni), nonché la vittoria dell’astuzia sulla forza bruta e l’invito stimolante all’operosità, più proficua della pigrizia.

INFORMAZIONI

Teatro Agricantus. Biglietteria via XX Settembre, 80 – Tel. 091 309636

Da martedì a sabato ore 11.00 – 13.30 e 17.00 – 20.00; domenica ore 17.00 – 20.00

Biglietteria on line: www.agricantus.cloud https://agricantus.organizzatori.18tickets.it/Rassegna Teatro Ragazzi: singolo € 8; ridotto ingresso coppia € 14 (7 € a persona)



