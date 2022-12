Al Teatro Agricantus va in scena una conversazione surreale tra Freud e Marx

Per la stagione Teatro da Kamera dedicata alla prosa contemporanea martedì 13 dicembre nella sala di via XX Settembre va in scena “Sigmund e Carlo” spettacolo grottesco con Roberto Cardone e Niko Mucci

Teatro Agricantus, via XX Settembre 82a – Palermo martedì 13 dicembre ore 21 www.agricantus.cloud https://agricantus.organizzatori.18tickets.it/

Giro di boa per la stagione “Teatro da Kamera” del Teatro Agricantus di Palermo chemartedì 13 dicembre alle ore 21 propone Sigmund e Carlo di Niko Mucci.

Il teatro spesso pone interrogativi mentre lo spettatore, magari di fronte ad uno spettacolo brillante e divertente, può affrontare certe questioni in modo più “rilassato”. In Sigmund e Carlo i protagonisti della scena sono due vecchi esibizionisti – interpretati da Roberto Cardone e Niko Mucci – in competizione per una panchina, posizionata appena sotto un lampione. Una partenza grottesca, che ben presto svela altri sapori.

In un’epoca che teorizza l’inadeguatezza delle ideologie del secolo scorso senza averle sostituite con altre idee più consone ai nostri tempi, nel vuoto che misura lo smarrimento delle nuove generazioni, prende le mosse questo spettacolo dalla dimensione surreale. Cosa accadrebbe se in un tempo al di fuori della realtà Marx e Freud, sopravvissuti a se stessi e al progressivo deteriorarsi delle loro idee ed analisi, si trovassero a disputarsi una panchina?

La risposta in una messa in scena che fa del grottesco la propria cifra stilistica, del confronto fra Freud (vittima delle stesse nevrosi oggetto dei suoi studi) e Marx (caciarone dai modi popolareschi e carnali) il filo conduttore per portare lo spettatore fino ad un’amara conclusione-rivelazione.

Tra comici protagonismi e umanissimi fallimenti lo spettacolo è un confronto e un invito alla riflessione sull’abuso interpretativo delle idee e delle ideologie e, soprattutto, un accorato appello al senso della responsabilità collettiva. Un testo che fa sorridere e ridere spesso, ma che lascia anche un ché di amaro, nel suo rifiuto di ogni possibile risvolto positivo.

Il Teatro Agricantus è sostenuto dalla Regione Siciliana -Assessorato del Turismo dello Sport e dello Spettacolo, che ne ha riconosciuto il ruolo e la funzione artistica, e dal Mic – Ministero della Cultura.

INFORMAZIONI

Teatro Agricantus. Biglietteria via XX Settembre, 80 – Tel. 091 309636

Da martedì a sabato ore 11.00 – 13.30 e 17.00 – 20.00; domenica ore 17.00 – 20.00

Biglietteria on line: www.agricantus.cloud https://agricantus.organizzatori.18tickets.it/Rassegna Teatro da Kamera Biglietti: singolo € 15; ridotto ingresso coppia € 25 (12,50 € cad)

