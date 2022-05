Al Traffic di Roma il metal partenopeo dei ИORAM

la band metal dei ИORAM, direttamente da Napoli, sarà sul palco del Traffic Live Club di Roma, il prossimo 19 maggio, dalle ore 21.00, per un live metal in collaborazione con PMP Agency & Music Sensation, che vedrà protagonisti anche Charlotte in Cage e Rejction.

Metallo potente, sound moderno e accattivante, testi rigorosamente in italiano, ispirati al cantautorato, questi sono i ИORAM, che sul palco del locale della capitale, celebre per i live, presenteranno anche il loro ultimo singolo, “LEMMING”, in uscita il prossimo 17 maggio su tutte le piattaforme musicali e sullo store della Wanikiya Record in Italia e Giappone.

I ИORAM sono una formazione nata nel 2018 a Napoli composta da Victor Rodriguez (voce), Alfredo Juliano (chitarra solista), Pasquale Fedele (chitarra ritmica), Lorenzo Massa (basso) – i singoli sono stati registrati dal bassista Sebastiano Di Martino produttore anche dell’EP – e Marco Maresca (batteria).

Il 17 novembre 2020 è uscito il loro primo EP “Antropocene”, prodotto da Wanikiya Record, formato da cinque brani, scritti nello stesso anno, con chiare influenze metal old school e hardcore, abbinato alla tradizione del cantautorato in italiano, riscuotendo successo non sono in Italia ma anche all’estero con ottime recensioni tra i media e le testate di settore.

Sul palco del Traffic i ИORAM partiranno proprio dal loro ultimo lavoro “Lemming”, che fa chiaro riferimento alla cultura popolare che vuole che i piccoli roditori artici si suicidino in massa, chiara metafora dell’uomo privo di senso critico e opinione individuale, che si limita a seguire un branco di suoi simili, fino alla morte.

Oltre al loro ultimo singolo in prima uscita nazionale live, la scaletta vedrà i cinque brani di Antropocene: Danzando sulla neve, Un pugno di gloria, Antropocene, Parole di fuoco e Fantasmi e terminerà con una cover di “Diritto al tetto”, dei Ministri, una loro signature, presente in tutti i live della band.

Per tutte le info della serata ИORAM + Charlotte in Cage + Rejction:

https://www.facebook.com/events/387995706535573

Per i biglietti: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-charlotte-in-cage-noram-rejction-traffic-live-roma-1905-334365384867

Official pages dei ИORAM:

FB: https://www.facebook.com/noram.italia

IG: https://instagram.com/noram.ita

Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCbEdHbktU-qi6lvFMQe28qg

