Lunedi 19 aprile è cominciata la nuova stagione del programma televisivo ‘IL CAFFÈ DEGL’ARTISTI’ format televisivo di Alfonso Stagno condotto da Antonio Delle Donne e Sylvie Lubamba, in onda, ogni lunedì,h’22.00,su ODEON TV visibile anche su GOLDTV ed ALICE TV SHOW al via della trasmissione ci saranno tanti ospiti illustri tra cui Carmelo Gangi presidente dei giovani imprenditori di Unimprese che sarà ospite fisso come opinionista per tutta la stagione.

La trasmissione che in genere tratta temi più leggeri dato il particolare periodo ha deciso di affrontare anche temi più delicati legati alla pandemia e alle difficoltà degli Italiani. Durante la prima puntata tra i temi trattati si è discusso della situazione delle imprese italiane e del ruolo dei social specialmente durante le chiusure forzate. L’insicurezza è nelle case di tutti e cercare risposte ormai è all’ordine del giorno e ogni artista e trasmissione vuole fare la sua parte. Durante la puntata il giovane presidente ha parlato anche delle manifestazioni degli ultimi giorni con le tensioni dovute alla disperazione dei milioni di Lavoratori che oltre a fare i conti con la crisi pandemica si trovano davanti a uno stato economico disastroso, e in una situazione di totale abbandono da parte delle istituzioni. La politica ha perso una grande occasione decidendo di non scendere in mezzo alla folla in tumulto, preferendo restare chiusi nei palazzi e bloccando le vie che arrivavano alle sedi del governo. Il parlamento è del popolo e non dei politici. “ il più grande fallimento del governo è stato togliere la speranza agli Italiani”.

CS