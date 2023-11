Al via la stagione 2023-24 del Teatro Gigi Proietti di Priverno sei appuntamenti da novembre ad aprile

Si apre la campagna abbonamenti del Teatro Comunale Gigi Proietti di Priverno grazie alla collaborazione tra il Comune di Priverno, ATCL, circuito multidisciplinare del Lazio sostenuto da MIC Ministero della Cultura e Regione Lazio, e Matutateatro.

A partire da novembre si terranno sei appuntamenti con alcune tra le principali proposte della scena nazionale, per un’offerta ampia e diversificata, dove trovano spazio diversi generi che sapranno appassionare il pubblico.

«Siamo molto soddisfatti del cartellone della nuova stagione di prosa perché si tratta di una proposta ricca e coinvolgente, con sei spettacoli di vario genere, interpretati da attori di grande bravura. Avere nella propria città un teatro aperto è una grande opportunità culturale e sociale ma bisogna meritarla perché pensare che la cultura è importante e che le arti fanno crescere le persone e le comunità, non basta, bisogna sostenerle fattivamente non dimenticando che dietro di esse c’è l’impegno e il sacrificio di tante persone che meritano di vedere fiorire il frutto del loro lavoro. Per questo, l’auspicio è che questa nuova stagione teatrale veda il massimo impegno di tutti a partecipare, riempendo il Proietti di vitalità e di presenze» afferma Anna Maria Bilancia, Sindaco del Comune di Priverno.

«Dalla sua riapertura nel 2017, il Teatro Comunale Gigi Proietti ha seguito una linea progettuale, nata di concerto tra il Comune di Priverno e ATCL, che lo voleva quale luogo di incontro privilegiato della vita cittadina, casa accogliente per pubblico e artisti che in questo spazio possono condividere emozioni e visioni. Da quest’idea deriva il claim della stagione 2023-24 “Il teatro è la casa di tutti. Non perdere l’occasione di avere il tuo posto in sala” come invito perché ancora di più diventi luogo partecipato per la città tutta» dichiara ATCL.

La stagione si apre con l’esilarante commedia in due atti LA VITA È UN ATTICO con Antonello Costa, Valeria Monetti, Gianpiero Perone, Annalisa Costa e la regia di Andrea Palotto, in scena venerdì 24 novembre, alle ore 21. Un corriere è alle prese con la consegna dell’ultimo pacco della giornata in un “bizzarro” stabile, dove nessuno sembra conoscere il destinatario. Cosa conterrà questo pacco e, soprattutto, sarà mai consegnato al misterioso destinatario?

Domenica 3 dicembre alle 18.30, Duccio Camerini, insieme a Edoardo Sani, sarà protagonista di UNA VITA NEL TEATRO, un testo di David Mamet, tradotto da Roberto Buffagni e diretto da Camerini. Il drammaturgo Mamet scrive di una educazione teatrale che non è così lontana da quella sentimentale e pone al confronto due generazioni di attori: un giovane al principio di un percorso, chissà se luminoso o oscuro, e un attore maturo, che nel bene o nel male ha già fatto e dato tutto quello che poteva.

Divertimento assicurato venerdì 19 gennaio, alle 21, con lo spettacolo FACCIA UN’ALTRA FACCIA, di e con Tiziana Foschi e la partecipazione di Antonio Pisu che ne cura anche la regia. Fondatrice della Premiata Ditta, insieme a Roberto Ciufoli, Francesca Draghetti e Pino Insegno, Tiziana Foschi in questo spettacolo si racconta con ironia e intelligenza riattraversando la propria carriera, tra televisione, cinema e teatro, giocando con abiti, parrucche, costumi, parole e facce ogni volta diverse.

Da non perdere venerdì 9 febbraio, alleore 21,l’appuntamentocon uno spettacolo che è in tournée nei principali teatri italiani da oltre 6 anni e che continua a conquistare l’attenzione del pubblico e della critica: UNO NESSUNO CENTOMILA, interpretato da Enrico Lo Verso, con adattamento al testo e regia di Alessandra Pizzi. Uno spettacolo “evento” che ha realizzato oltre 500 sold out in Italia e all’Estero, insignito di premi e riconoscimenti, come il premio Franco Enriquez (ed. 2017) e il Premio Delia Cajelli per il teatro (ed. 2018), scritto in occasione del 150esimo anniversario della morte di Luigi Pirandello.

Venerdì 15 marzo, alle ore 21, andrà in scenalo spettacolo CRISTO DI PERIFERIA, scritto e diretto da Davide Sacco con Francesco Montanari e musiche dal vivo di Raimondo Esposito e Francesca Masucci. Un racconto di fede, ambientato in un metaforico circo, dove un giornalista viene inviato per scrivere un articolo su un “povero Cristo” che nella sua roulotte trasforma l’acqua in vino e moltiplica i pani in pesci. Francesco Montanari narra con delicatezza e suggestione questa fiaba contemporanea dal sapore felliniano. Una storia di umanità e debolezza, che si interroga sul valore dei miracoli oggi, sulla bellezza del mondo, a volte così difficile da intuire, e sull’importanza dei sogni.

Chiude la stagione CHI ME LO HA FATTO FARE, di e con Marco Marzocca, in scena domenica 21 aprile, alle ore 18.30. Uno spettacolo in cui il comico porta in scena i suoi straordinari personaggi, racconta la sua vita, la trasformazione, gli inizi della sua carriera ma anche esperienze di vita, una vita anch’essa comica, perché comico è il minimo comune denominatore di tutta la sua esistenza.

Ad arricchire ulteriormente la proposta del Teatro Gigi Proietti, domenica 17 dicembre, alle ore 18.30, all’interno dell’evento TendanceInTour, organizzato da Rosa Shocking, andrà in scena lo spettacolo QUADRI 2023, interpretato da Valerio De Vita, Andrea Di Matteo, Claudia Pompili, Ricky Bonavita,. Si tratta di un progetto coreografico della Compagnia Excursus/ PinDoc a firma di Ricky Bonavita, che unisce nuove creazioni a riallestimenti di brani dal repertorio, proponendo un’esplorazione creativa e drammaturgica rivolta a una ricerca sul corpo come strumento per rinnovare la danza e l’arte scenica. Lo spettacolo è fuori abbonamento.

Per informazioni su abbonamenti e biglietti tel. 3286115020 – 3291099630

ABBONAMENTO INTERO 6 SPETTACOLI – 65 EURO

ABBONAMENTO RIDOTTO 6 SPETTACOLI – 55 EURO (over 65 e under 18)

BIGLIETTO INTERO 15 EURO

BIGLIETTO RIDOTTO 13 EURO (over 65 e under 18)

TEATRO COMUNALE GIGI PROIETTI

VIA SAN GIOVANNI, 3 – PRIVERNO (LT)

