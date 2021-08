Termini Imerese (PA).Quasi tutto è pronto per l’inizio dell’undicesima edizione delle “Notti di luce Clandestine 2021”, in programma dal 26 al 28 agosto a Termini Imerese.

La manifestazione è patrocinata dal Comune di Termini Imerese, dall’Assessorato Regionale del Turismo dello Sport e dello Spettacolo e ha ottenuto il sostegno di alcune realtà economiche come: Ecorek, Enel e Tecnimpianti, da alcuni anni partener principali dell’iniziativa culturale. Per il terzo anno consecutivo la direzione artistica è stata affidata al regista Rocco Mortelliti.

Alle “Notti di Luce Clandestine” hanno, inoltre, aderito numerosi Enti e Associazione quali: La lega filo d’oro, Lions Termini Imerese Host, Associazione Nazionale Città Gemelle, Sisters Cities International, Fidas ADVS, Associazione Amici della Musica di Termini Imerese, Federazione Italiana Teatro Amatori, Piano Focale Scuola di Cinema Indipendente e FIDAPA.

Al primo appuntamento, del 26 agosto, le “donne” saranno le protagoniste. Gli interventi previsti saranno affidati alla giornalista Rai, Adriana Pannitteri, volto noto del TG1, all’autrice Sofia Muscato, all’attrice Maria Rosaria Omaggio e alla cantautrice Grazia Di Michele. Nel corso della serata verrà proiettato il cortometraggio dal titolo “La mia Regina” di Antonio Pandolfo. Inoltre, durante la serata interverranno: Barbara Bartolotti dell’associazione “Libera di Vivere”, Salvo Vaccaro, docente universitario e Valentina Vadalà ex dirigente del comune di Palermo.

La serata del 27 agosto sarà dedicata alla “televisione”. In questo penultimo appuntamento interverranno il giornalista e critico musicale Dario Salvatori, lo scenografo della Rai e di numerose edizioni del Festival di Sanremo, Gaetano Castelli e infine l’attrice Maria Rosaria Omaggio. Durate questa serata sono previsti gli interventi musicali di Federica Neglia che rievocherà gli anni ’60, ’70, ’80 e ’90 con delle canzoni rappresentative di quei tempi. Il secondo incontro delle “Notti Clandestine” si concluderà con un concerto di Roberto Gervasi & My Jazzy Accordion.

Nella serata conclusivo del 28 agosto, l’attore Paride Benassai riceverà un riconoscimento alla carriera, dal presidente della Federazione Italiana Teatro Amatori, Carmelo Pace. In questa occasione saranno consegnati i premi del “Gatto Barlacio”a: Mimmo Minà regista di un film recentemente girato a Termini Imerese, all’apicoltore Carlo Amodeo, all’archeologa dell’Università di Berna Elena Mango, all’imprenditore Walter Rudolf Ansorge, al promotore culturale di “Borgo Parrini”, Giuseppe Gaglio e al cantautore Peppe Lana, quest’ultimo vincitore del festival internazionale del Tulipano di Seta Nera nella categoria video musicali con la canzone “Libertà” dove la regia è stata curata da Gianni Cannizzo. L’ultimo ospite della serata sarà Mauro Di Domenico che chiuderà questa edizione delle “Notti Clandestine” con un concerto dal titolo “L’essenza di Pino Daniele”.

“Questa manifestazione vuole essere un contenitore culturale d’emozioni” dice il direttore artistico della manifestazione Rocco Mortelliti “l’uomo senza arte non può vivere perché rappresenta lo specchio della nostra società. L’arte testimonia la nostra esistenza ecco perché diventa necessaria. In questa edizione ho invitato artisti che stimo e che sono, anche, degli amici come, Grazia Di Michele che ci parlerà del suo impegno musicale. Discuteremo di donne e in particolare del femminicidio con Adriana Pannitteri che con il suo ultimo romanzo ci racconterà lo spaccato di una donna uccisa dal compagno. Ci confronteremo con storia degli ultimi settant’anni attraverso la TV. La mia generazione è cresciuta con essa, prima in bianco e nero con un solo canale, poi due, fino ad arrivare negli anni ottanta con quella commerciale. Parleremo di come la società è mutata attraverso il televisore e lo faremo con esperti del settore come Dario Salvatori, un grande scenografo Gaetano Castelli e una straordinaria attrice Maria Rosaria Omaggio. Anche la musica sarà protagonista con un concerto dedicato a Pino Daniele a cura di un grande chitarrista che è Mauro Di Domenico. Spero che il nostro contenitore ci faccia riflette e recuperare ciò che abbiamo perso in questo periodo. Dobbiamo mettere al centro l’arte. Un mondo senza arte non può esistere.”

https://www.teletermini.it/wp-content/uploads/2021/08/PROGRAMMA_A4.pdf

Com. Stam.