Alice Gennaro prima doppiatrice con sindrome di Down in Italia

Alice Gennaro, 20 anni, è una ragazza piena di vita ed è la prima doppiatrice con sindrome di Down in Italia e debutta nel film spagnolo “Valentina”, vincitore nel 2022 del Premio Goya come miglior film d’animazione.

Distribuito in esclusiva da 8 E MEZZO e Lilium Distribution, l’adattamento italiano del film è stato realizzato grazie alla collaborazione con l’Associazione Italiana Persone Down. Protagonista del film è una bambina che sogna di fare la trapezista ma ha paura di non riuscirci perché consapevole di essere diversa. Alla fine riuscirà a realizzare il suo sogno grazie al forte rapporto con la sua famiglia e alla sua determinazione. La voce di Valentina è quella di Alice, socia della sede AIPD di Prato.

Alice è la prima doppiatrice con sindrome di Down in Italia: ha lavorato in una vera sala di doppiaggio, accanto a Perla Liberatori, direttrice del doppiaggio.“Lavorare con Alice è stata una magnifica avventura – assicura Perla Liberatori – Affrontare con lei le difficoltà dello stare per la prima volta al leggio, aiutarla a recitare le battute in modo corretto hanno fatto crescere anche me umanamente e professionalmente. Tra di noi è nato subito un rapporto di fiducia, complicità e affetto e questa è la base per la buona riuscita di un lavoro”. E’ la sua prima volta al microfono, ma visto il risultato è possibile che non sarà l’ultima “È stato fantastico dare voce a Valentina, perché è simpatica e gioiosa. A volte è stato difficile, però sono riuscita” racconta Alice, che come la protagonista del film ha tanti sogni: “Essere una star, una cantante, o una fotomodella di marchi di lusso. Ora ho scoperto” – spiega – “che mi piace fare anche il doppiaggio”. E della ventenne ha parlato in un post anche la ministra per le disabilità Alessandra Locatelli: “Complimenti ad Alice e a tutti coloro che hanno reso questo film un successo!”. Lunedì 18 marzo il film sarà presentato in anteprima alla Casa del Cinema a Roma.

di Paola Bonacina