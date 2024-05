Alla Bologna-Raticosa tutti i verdetti in gara

Le ricognizioni del terzo appuntamento del Campionato italiano Velocità Montagna hanno risentito del meteo e della pioggia della mattina. Scatterà alle 9.00 di domenica 26 maggio gara 1.

Sicuro il duello per il miglior tempo tra Riolo su PRC BMW di 4° Raggruppamento e Stefano Peroni su Martini Mk32 di 5°.In evidenza anche Giuliano Peroni su Osella di 3° Raggruppamento ed Alessandro Bonafè su Porsche in 2°. Il tedesco Froetscher su Austin Mini Cooper spicca in 1° Raggruppamento.

Bologna. Si deciderà tutto nelle due gare alla 35^ Bologna – Raticosa il terzo appuntamento di Campionato Italiano Velocità Salita Auto Storiche, dopo delle ricognizioni certamente utili ma condizionate dal meteo soprattutto nella prima manche.

Alle 9.00 di domani domenica 26 maggio scatterà la prima delle due salite di gara che emetteranno i verdetti della competizione organizzata con la consueta meticolosità dalla Bologna Squadra Corse capitanata da Francesco Amante.

Si profila certamente il duello per la realizzazione del miglior tempo sui 6,210 Km della Strada Provinciale della “Futa” tra due eccellenti piloti come il siciliano Salvatore Totò Riolo che su PRC A6 BMW è leader di 4° Raggruppamento ed il fiorentino Stefano Peroni, capoclassifica di 5° Raggruppamento su Martini Mk32 BMW.

Il pilota palermitano della Squadra Piloti Senesi, vincitore delle prime due gare di campionato, ha preso dei riferimenti utili nella 2^ manche, sebbene partito con gomme da asciutto quando ha visto che le condizioni del fondo nella seconda manche erano in netto miglioramento. Suo il miglior riscontro di giornata in 3’13”80, ma a soli 2 centesimi di secondo ha concluso la sua seconda salita anche il pluri campione toscano della scuderia organizzatrice, che conosce bene i segreti del tracciato e domani giocherà certamente ogni carta. -“Avevamo montato degli pneumatici da fondo bagnato, ma quando siamo partiti noi il tracciato era praticamente asciutto, per cui ho dovuto tenere un ritmo adeguato alle gomme poco adatte. Domani possiamo lottare per il vertice” – ha dichiarato Stefano Peroni.

A suo agio sul tracciato si è mostrato anche papà Giuliano Peronni che sulla Osella PA 8/9 BMW ha prenotato il ruolo di primo attore in 3° Raggruppamento, dove sono risultati buoni interpreti del tracciato, soprattutto nella 2^ manche, Fabio Porfiri con la Lancia Beta Montecarlo e Guido De Rege su Porsche 911 SC. Per il 2° Raggruppamento è stato Alessandro Bonafè che sulla Porsche Carrera RS si è ben messo in evidenza, anche se in gara gli equilibri potrebbero cambiare con Ibelbrando Motti, anche lui su Porsche e Giuliano Palmieri su De Tomaso, che attaccheranno certamente. Lucio Gigliotti è stato particolarmente incisivo con la Fiat 128 di classe TC 1150.

Tutto da vedere anche il 1° Raggruppamento dove ha fatto segnare il miglior crono il tedesco Gregor Froetscher su Austin Mini Cooper S, ma il fiorentino del Team italia Tiberio Nocentini sulla sempre ammirata Chevron B19 Cosworth sa come farsi valere in gara. Ottima interpretazione per Giuseppe Massimo Ferraro che su Lancia Fulvia Sport Zagato si è portato in evidenza in classe GTP1600.

Classifiche raggruppamento dopo 2 gare: 5° Raggr. 1 Peroni S. 5; 2 Lavieri 2. 4° Raggr. 1 Riolo 15; 2 Asta 7: 3 Rinaldi, Barbaccia, Pinto. 3° Raggr. 1 Oddo 15; 2 Peroni G. 8; 3 Piazza, Palumbo, Grossi; 2° Raggr. 1 Motti 7; 2 Gigliotti e Lo Duca 6,5; 3 Zambelli e “Ghost”. 1° Raggr. 1 Mossler 13,5; 2 Ferraro 10; 3 Nocentini 6,5.

Calendario Campionato Italiano Velocità Salita Auto Storiche 2024: 22-24 marzo 58^ Coppa della Consuma (FI); 26-28 aprile 9^ Salita Storica Monte Erice (TP); 24-26 maggio 35^ Bologna Raticosa (BO); 14-16 giugno 73^ Trento – Bondone (TN); 21-23 giugno 27^ Lago Montefiascone (VT); 5-7 luglio 42^ Cesana – Sestriere (TO); 18-20 luglio 16° Trofeo Lodovico Scarfiotti (MC); 6-8 settembre Guarcino – Campocatino (FR); 13-15 settembre 69^ Coppa Nissena Historic (CL); 20-22 settembre 15^ Scarperia – Giogo (FI); 4-6 ottobre 7^ Coppa Faro (PU).

Xom. Stam. + foto

G Peroni

Amante