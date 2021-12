Alma Patti corsara al PalaBarbuto, Capri battuta 81-82 in una gara dall’80% al tiro

Finale in volata per una vittoria bella e sofferta. L’Alma Basket Patti espugna il PalaBarbuto battendo Capri 80-82 al termine di una gara decisa negli ultimi 8′ secondi.

Le siciliane di coach Mara Buzzanca tornano a muovere la classifica e la dirigenza del presidente Attilio Scarcella raccoglie i primi punti dalle ottime prestazioni delle new entry, Miccio e Botteghi (17+17 con l’85 per cento al tiro e 7 rimbalzi per Miccio), continuando a riconoscere l’immenso contributo di Verona (31 punti, 7 rimbalzi e 3 assist) e la crescita di un gruppo evidente anche in questa gara.

Patti ha tirato con il 76%, raccolto 20 rimbalzi e servito 20 assist, perdendo solo 3 palloni.

Pronti via e a Napoli l’Alma apre con lo 0-5 firmato Verona, seguito dall’immediato time out di coach Falbo dopo 3′. L’ex pattese Manfrè serve l’assist per il canestro di Dacic, ma la risposta delle siciliane arriva con Iuliano e Micovic (2-9). Blue Lizard si porta comunque sul -3 grazie a Dacic e Natalia Rios.

A 5′ la partita si fa viva. Marta Verona piazza la seconda bomba di serata, Dacic e Valentina Maggi segnano ancora, la quarta tripla di Patti in 4′ la realizza Micovic per l’11-9, che diventa -1 Capri ancora grazie a “Dubi” Dacic.

Marta Verona è scatenata e a 3′ diventa la prima giocatrice ad andare in doppia cifra nel match. Sul 14-17 Dell’Orto è costretta al cambio per un colpo al volto, Capri va in lunetta grazie al bonus e muove il tabellino con Maggi. Liliana Miccio a 1.25″ piazza la sua prima tripla di giornata (19-22), risponde Maggi. Marta Verona sbaglia così come Natalia Rios e il primo quarto termina21-22.

Di carattere anche l’inizio della seconda frazione. 0-4 in un minuto Alma (21-26), ma la risposta Lizard è puntuale e stavolta vale la parità a 6.53′ e poi il sorpasso sul 27-26. Stavolta è coach Buzzanca a chiamare time out. C’è la risposta immediata di Micovic, ma la gara viaggia sui binari della partita fino a 5′, quando Bovenzi con la tripla porta Capri sul +3 (37-34). L’Alma risponde, ma Dacic segna e poi stoppa e recupera su Verona. Micovic per Verona e Maggi per Dacic rendendo ancora più bella la gara (41-38 a 1.48″). Negli ultimi 38″ del quarto Giorgia Manfrè sfida in post basso Botteghi e realizza il +5 che chiude la frazione.

Attacco fluido e canestro facile per Allegra Botteghi nel terzo quarto. Lizard fa ancora la voce grossa, ma la bomba di Miccio e il piazzato di Verona riscrivono il punteggio sul 47-45. Manfrè realizza, poi, dopo l’antisportivo a Micovic arriva il tecnico a coach Buzzanca, ma Manfrè sbaglia dalla lunetta. Liliana Miccio segna ancora da tre (49-48), Allegra Botteghi viene servita da Chiarella sul taglio e dai liberi arriva il +1 Patti (49-48 a 6.45″). La sanzione stavolta è per la panchina caprese e allora ancora Botteghi realizza dalla lunetta portando Patti sul +3 (49-53). Domina l’Alma a metà quarto, dalla palla persa di Rios finalizza in contropiede con Verona, assistita da Botteghi. Valentina Maggi divora due punti facili sotto canestro, mentre in attacco Allegra Botteghi serve il suo terzo assist del match per la terza tripla di Liliana Miccio (49-57 a 3.36″). Non finisce qui: le triple diventano cinque in due minuti per il 51-63 ospite. Capri non ha continuità, ma si porta con Dacic sul -10. Verona e Rios chiudono a referto il terzo quarto per il 57-68.

L’ultima frazione si apre con il canestro di Allegra Botteghi e la penetrazione di Milica Micovic. Capri risponde con Bovenzi e Manfrè (61-72), ma Marta Verona mette la quarta tripla personale di serata per il +14 Alma (61-75). A 6.75″ arriva il time out di coach Falbo dopo la giocata da tre punti non sfruttata dalla lunetta da Rios. Lizard torna comunque sul -10 (66-77 a 6:03″) e potrebbe accorciare ancora, ma Bonvenzi commette passi e alla panchina di Capri viene fischiato un fallo tecnico. Al libero Marta Verona fa quota 30. Capri va sul -8, Botteghi realizza il nuovo +10 (70-80), Maggi ancora il -8. Superata la metà della frazione arrivano due falli di Iuliano che costringono coach Buzzanca a chiamare il secondo time out, sul 72-80 a 3.19″, perché portano Capri a sfruttare il bonus. Bovenzi fa due su due ai liberi, Verona in attacco non sbaglia, Dacic risponde (76-82 a 2.53″). Errore di Micovic, ma anche di Dacic. Ad 1.18″ è time out per le pattesi, ma c’è la bomba di Natalia Rios per il -3 (79-82). Bovenzi trova il canestro del -1 a 8″, l’Alma va ancora al time out e stavolta gestisce bene anche gli ultimi scampoli di gara, festeggiando la seconda vittoria in esterna della stagione.

Blue Lizard Capri 81 – Alma Basket Patti 82

Parziali: 21-22, 22-16, 14-30, 24-14

Capri: Rios 23, Bovenzi 15, Maggi 13, Manfrè 8, Dacic 22, Porcu, Boccalato, Gesuele ne, Prete ne, Martines ne, Panteva ne, Moretti ne. All.: Falbo

Patti: Micovic 11, Botteghi 17, Iuliano 6, Miccio 17, Verona 31, Dell’Orto, Chiarella, Gualtieri, Bardarè, De Rosa. All.: Buzzanca. Ass.all.: Perseu, secondo ass.all.: Giuseppe Costantino

Com. Stam.