Il pilota pistoiese sarà parte integrante della massima espressione nazionale della specialità, contesto che affronterà su Skoda Fabia R5 Evo affiancato, nel ruolo di copilota, da Simone Fruini e con il supporto tecnico del team MM Motorsport.

Pistoia: E’ pronto al “grande salto” verso il palcoscenico più blasonato del rallismo nazionale, Thomas Paperini. Il venticinquenne pilota di Pistoia, campione in carica nella Coppa Rally di Zona VI, sarà chiamato ad esprimersi sulle prove speciali asfaltate del Campionato Italiano Rally, contesto che affronterà al volante della nuova Skoda Fabia R5 Evo curata tecnicamente dal team MM Motorsport.

Una programmazione di assoluto spessore che Thomas Paperini condividerà con Simone Fruini, copilota chiamato a confermare una comunione d’intenti volta al raggiungimento dell’obiettivo prefissato: fare chilometri sulle strade del “circus” tricolore al cospetto degli esponenti della serie.

Reduce da un 2020 archiviato con la vittoria nel confronto regionale, a conferma di un esaltante trend che ha elevato l’equipaggio in quella che è stata la stagione d’esordio sulla vettura, il pilota sarà parte integrante di un impegno che verrà inaugurato sulle strade del Rally Il Ciocco, in programma a metà marzo. Una stagione agonistica che vedrà Thomas Paperini contare sul supporto della scuderia Art Motorsport 2.0, in collaborazione con Laserprom 015 e che sarà contraddistinta dall’utilizzo della versione “Evo” di Skoda Fabia R5, vettura equipaggiata da pneumatici Pirelli.

“Una grande soddisfazione, essere riusciti ad imbastire questo programma – il commento di Thomas Paperini – consapevoli di avere la possibilità di acquisire ulteriore esperienza sui chilometri più impegnativi d’Italia, quelli del Campionato Italiano. Sappiamo di poter contare su una struttura che si è rivelata fondamentale nella nostra crescita, la MM Motorsport, team che ci metterà a disposizione una vettura super performante come la Skoda Fabia R5 Evo”.

Un esemplare al quale Thomas Paperini e Simone Fruini si sono approcciati in occasione del recente Rally del Carnevale, primo appuntamento della stagione sportiva nazionale archiviato in terza posizione assoluta. “L’occasione che aspettavamo, per crescere confrontandoci con molti grandi interpreti del panorama giovanile nazionale – il commento di Simone Fruini – concretizzato grazie all’impegno dei nostri partner che, seppur in un momento particolare, non hanno fatto mancare il loro fondamentale supporto. Affronteremo il Campionato Italiano Rally Asfalto senza particolari obblighi di classifica ma cercando di essere sempre competitivi, garantendo al team il massimo per poter assecondare le aspettative”.

Nelle foto ( Amicorally): Thomas Paperini con Simone Fruini, in gara su Skoda Fabia R5 Evo.

Com. Stam.