AMG Energia, Iacono (Cda): si dia proroga sufficiente per varare un contratto di servizio adeguato alla società

Una proroga tecnica della durata sufficiente per varare un nuovo contratto di servizio che sia adeguato alle esigenze di Amg Energia. A ribadire le richieste della società partecipata del Comune di Palermo è anche Nino Iacono, consigliere del Consiglio di amministrazione.

“Se vogliamo realmente diventare una città europea occorre iniziare a comprendere che il tempo ha un valore, soprattutto quando questo non viene usato bene o, peggio ancora, quando lo si usa per rimanere fermi – sottolinea Iacono – Oggi andrà in giunta la discussione sul rinnovo del contratto di servizio per Amg Energia. Da un confronto avuto oggi in commissione partecipate apprendo che in atto c’è la proposta di una proroga tecnica di sei mesi, o comunque condizionata all’approvazione del nuovo contratto di servizio che – va ricordato – deve essere votato da parte del Consiglio comunale che è l’unico organo ad avere la titolarità per approvarlo”.

“Va affermato con forza – sottolinea – che avere una proroga, oggi più che mai, è indispensabile per evitare che si debba ricorrere a misure drastiche nei confronti dei lavoratori oltre che per garantire i servizi essenziali alla città. Oggi è importante che la giunta si determini. Successivamente sarà necessario che il Consiglio comunale si dia dei tempi europei, assumendosi le proprie responsabilità anche in ordine ai contenuti ed ai numeri indispensabili per mantenere in vita l’azienda, varando un nuovo contratto di servizio che sia adeguato e su cui siamo pronti a dare una mano per correggere le criticità rilevate nella bozza ricevuta soltanto da qualche giorno. Solo così – conclude – avremo gli elementi per realizzare un “vero” piano industriale da mandare al socio, con il quale condividere la vision e le azioni, per rilanciare la società ed i servizi che vengono resi alla città di Palermo”.

Foto: il consigliere Nino Iacono

