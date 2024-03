AMG Gas chiude l’esercizio 2023 con ricavi a 65 milioni di euro, ebitda a 3,3 milioni di euro e utile netto di 1,5 milioni di euro

In uno scenario complesso ancora influenzato dalla forte variabilità dei prezzi di gas e di energia elettrica in conseguenza della crisi energetica innescata dal conflitto russo-ucraino e dall’avvio del processo di liberalizzazione del mercato dei clienti tutelati gas, AMG GAS ha chiuso il 2023 in utile pur se in riduzione rispetto al 2022 (-29,3%) e registrato una crescita del portafoglio delle forniture, in particolare di luce (+9%).

Palermo, 11 marzo 2024 – L’Assemblea di AMG Gas S.r.l. ha approvato il bilancio 2023 che si è chiuso con ricavi a 65 milioni di euro, EBITDA a 3,3 milioni di euro e utile netto pari a 1,5 milioni di euro.

Il risultato dell’esercizio 2023, pur in riduzione rispetto al 2022, dimostra la capacità della Società di affrontare le sfide del settore, operando sulla base di un modello di presenza e vicinanza territoriale oltre che di collaborazione tra pubblico e privato, in un contesto difficile e ancora fortemente caratterizzato dalla volatilità dei prezzi di gas ed energia elettrica a seguito di quanto accaduto nel corso del 2022. La flessione dell’utile per 0,6 milioni euro è legata prevalentemente a una riduzione dei margini di vendita del mercato gas, dovuta ad un decremento importante dei volumi venduti (-24% rispetto al 2022) per effetto delle temperature più miti rispetto alla media dei mesi invernali e per una riduzione del numero delle forniture gas. Il forte decremento dei ricavi a 65 milioni di euro (-47%, rispetto ai 121 milioni dell’anno precedente), è dovuto sostanzialmente alla significativa riduzione delle tariffe di vendita sia del gas che dell’energia elettrica, dopo i forti aumenti che avevano caratterizzato il 2022 e che hanno finito per rendere anche l’anno appena concluso come dominato dalla variabilità e dalle oscillazioni dei prezzi. L’EBITDA si è attestata a 3,3 milioni di euro (-2,8 milioni di euro rispetto all’anno precedente).

Rispetto al 2022, il 2023 è stato caratterizzato da un’importante crescita commerciale delle forniture di energia elettrica, gas e servizi a valore aggiunto. L’incremento più significativo è stato registrato nel segmento delle forniture elettriche con 4.037 nuovi contratti (+9% rispetto al 2022) Complessivamente AMG Gas lo scorso anno ha servito 172.838 clienti, di cui 123.630 per il gas e 49.208 per l’energia elettrica). Ulteriore crescita, con 2500 contratti, è stata segnata dal portafoglio dei contratti di manutenzione delle caldaie.

“Il 2023 è stato un anno complesso per il settore dell’energia, caratterizzato da scenari ancora di forte incertezza economica e geopolitica; e dalle evoluzioni legate alla liberalizzazione del mercato. In un contesto sempre più competitivo la Società è riuscita comunque a ottenere risultati economici e commerciali positivi – dichiara l’amministratore delegato uscente, Vitale Muia –. In questi ultimi anni abbiamo affrontato importanti evoluzioni nel mercato dell’energia: il comportamento dei consumatori sta cambiando sia in termini di attenzione ai consumi energetici sia di valutazione e scelta del fornitore che meglio sa rispondere ai suoi bisogni. La trasparenza delle offerte e la vicinanza territoriale sono caratteristiche a cui i clienti stanno prestando sempre maggiore attenzione. Queste caratteristiche da sempre hanno contraddistinto l’operato di Amg GAS che nel corso del 2023 ha definito nuove offerte per i clienti del mercato libero, offerte che sono tra le più convenienti del mercato, come si evince dal portale di confrontabilità delle offerte gestito da ARERA. Anche l’offerta proposta ai clienti del mercato tutelato non vulnerabili è risultata la più conveniente tra gli operatori energetici di medie dimensioni e tra le più convenienti a livello generale. AMG GAS ha inoltre fatto un passo ulteriore in termini di vicinanza al consumatore con l’apertura lo scorso anno di un nuovo sportello nella città di Palermo, dove la società ha oggi 4 sportelli attivi, per un totale di 7 sportelli se si considera anche la provincia di Palermo. Tutto questo a ulteriore conferma dell’impegno di AMG Gas per essere ancora più vicina ai clienti e alle loro richieste. In questi giorni stiamo anche festeggiando – continua Muia – il raggiungimento delle 50.000 forniture di energia elettrica, questa è una tappa importante per la crescita di AMG GAS, ma è solo una tappa di un percorso di crescita che si sviluppa nel tempo”.

I soci di AMG Gas hanno nominato il nuovo Consiglio di amministrazione assegnando a Angelo Pizzuto la carica di Presidente. Giuseppe De Pace nominato amministratore delegato.

Palermo, 11 marzo 2024. AMG Gas S.r.l. società di vendita di gas ed energia elettrica, ha un nuovo Consiglio di Amministrazione. In sede di assemblea di approvazione del bilancio, i socidi AMG Gas (Edison all’80% e AMG Energia Spa al 20%) hanno nominato il nuovo Consiglio di amministrazione che resterà in carica per tre esercizi e quindi fino all’assemblea per l’approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2026.

Il Consiglio è stato confermato in 5 amministratori. Sono stati nominati, Angelo Pizzuto, con la carica di Presidente e Giovanni Randisi (da parte del socio AMG Energia); Edison Energia ha invece nominato Giuseppe De Pace con la carica di amministratore delegato, e confermato Roberto Buccelli, e Vitale Muia.

Giuseppe De Pace è laureato in Scienze Economico Bancarie (è nato a Bari) ed è da sempre impegnato nel settore energetico. Dal 2018 è nel gruppo Edison dove ha ricoperto il ruolo di amministratore delegato di alcune società della divisione Gas&Prower.

Angelo Pizzuto, nato a Casteldaccia (Palermo), è laureato in Giurisprudenza ed è capo di gabinetto dell’assessorato regionale delle Infrastrutture, mobilità e trasporti e mobility manager della Regione Sicilia. É stato presidente dell’Ente Parco delle Madonie e dell’Automobile Club Palermo.

“Anche il 2024 sarà un anno pieno di nuove sfide – dichiara Giuseppe de Pace nuovo amministratore delegato di AMG Gas – in cui il completamento dei processi di liberalizzazione del mercato gas e dell’energia elettrica aprirà alla società nuove opportunità di crescita. Siamo pronti a coglierle restando vicini ai clienti, ampliando la presenza territoriale con l’apertura di nuovi sportelli, migliorando i servizi e le offerte proposte”.

“AMG Gas è una società che ha fatto della territorialità, dell’attenzione al cliente e dell’efficienza la sua forza– sottolinea il nuovo presidente, Angelo Pizzuto – Continueranno ad essere gli elementi che guideranno lo sviluppo commerciale e le attività future in chiave di innovazione e crescita”.

I soci di AMG Gas hanno infine provveduto a nominare il collegio sindacale. Edison Energia ha confermato la nomina di Vincenzo D’Aniello in qualità di presidente e Luigi Migliavacca di nomina Edison Energia mentre AMG Energia ha nominato Giovanni Giammarva.

Amg Gas S.r.l. è una società costituita in seguito al “Decreto Letta”, in base al quale si è avviato il processo di liberalizzazione del mercato nazionale del gas, che ha previsto la separazione tra le attività di vendita e di distribuzione di gas. Nel marzo 2009 Edison (tra i maggiori operatori del settore energetico) ha acquisito una quota pari all’80% di Amg Gas S.r.l. da Amg Energia S.p.a. (la società responsabile a Palermo della distribuzione di gas e del servizio di illuminazione pubblica, di cui azionista unico è il Comune di Palermo), che è rimasto socio con la rimanente quota del 20%.

