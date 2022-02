Dal 11 Febbraio 2022 disponibile in rotazione radiofonica “Amore & Basilico”, il nuovo singolo di johara. Brano già disponibile su Spotify dal 4 febbraio e su YouTube dall’8 febbraio.

“Amore & Basilico” rappresenta un monologo interiore sulla persona di cui si è innamorati. La canzone descrive la quotidianità dell’amore in tutta la sua bellezza e semplicità. Dove ogni incomprensione viene superata con un piccolo gesto di dolcezza, premura verso l’altro spegnendo anche solo per poco i problemi del mondo esterno, il tutto usando sfumature R&B/Urbane a cui i fan di johara sono abituati da tempo.

Spiega l’artista a proposito del brano:“Secondo me l’Amore è paragonabile ad un piatto di pasta al sugo, poiché non è così complicato come sembra e tutti lo hanno assaporato almeno una volta nella vita: alla fine dei conti, se la salsa è acida basta aggiungere un po’ di zucchero. E come ciliegina sulla torta c’è il Basilico a dare colore e brio al tutto.”

Il video di Amore & Basilico nasce da un’idea di johara che si immedesima nel ruolo di una giovane cameriera. Alla fine del turno lavorativo si svaga ballando sulle note della sua canzone, aspettando la risposta del ragazzo di cui è innamorata. Le scene del video sono state girate in una location vintage di Milano, il rinomato ristorante RISOELATTE, in tema con le sonorità del brano. Il finale del video presenta johara in abiti da sera pronta ad incontrare la sua dolce metà.

Biografia

johara Scolaro in arte johara nasce nel 2001 nella provincia di Milano da madre marocchina e padre italiano. Si appassiona al mondo della musica sin da quando ha memoria. Crescendo inizia a scrivere testi creando uno stile tutto suo, influenzato dai diversi generi che la accompagnano da quando era piccola, R&B e Hip Hop, e aggiungendo tocchi personali che rendono il risultato un prodotto unico. Fa la sua prima apparizione nel mondo della musica nel 2021, ottenendo un featuring nell’album “Celine” dell’Artista Amill Leonardo. Firmata dall’Etichetta Discografica Platinum Label, e sotto direzione artistica del Producer Roberto Gionata La Torre in arte “Seck” pubblica il suo primo singolo “NON CI SONO PIÚ” , per poi continuare con l’uscita del secondo brano “SENSI” dove al team si è aggiunto il Producer Obed Akatiah in arte “Goldnboyobi”. Entra già con il suo secondo brano nelle playlist editoriali di Spotify raggiungendo così con i due brani più di 50.000 ascolti in pochi mesi e partecipando così fino alle audizioni di X-Factor. La caratteristica di johara è proprio la sua timbrica vocale che incorpora colori e stili di due etnie diverse creando un’unica magia, capace di dare uno stile ed un tocco unico e inconfondibile in ogni singolo brano. Questo aspetto viene maggiormente evidenziato dalla sinergia che c’è tra johara e i due Producer che lavorano con lei: “Seck” & “Goldnboyobi”, capaci di mettere in risalto tutte le sfumature dell’artista, dalla sua voce alla sua emotività e grinta, rendendo anche i più minimi dettagli dei punti di forza. Ci si tuffa quindi nel mondo Pop/R&B, con la particolarità che tutti i brani hanno un’originalità diversa, andando a rispecchiare quello che è la stessa johara nella vita, senza perdere il filo conduttore del genere ma dando in ogni brano freschezza e novità. In programma sia per i live che per gli store tanti nuovi brani in uscita. Gli ultimi singoli pubblicati sono “Sguardi” e “Dimmi Cosa C’è”. “Amore & Basilico” di johara è disponibile sulle piattaforme digitali da giorno 4 Febbraio e uscirà in radio giorno 11 Febbraio.

Com. Stam.