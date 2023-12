AMTS: presentato il “Christmas Circ…Bus”

Come da tradizione, ormai, anche quest’anno l’Azienda Metropolitana Trasporti e Sosta Catania spa, in collaborazione con il Comune di Catania, ha programmato diverse iniziative dedicate alle festività natalizie e che, oltre alla mobilità sostenibile, riguardano l’arte, lo spettacolo e l’intrattenimento.

Ad illustrarle questa mattina in conferenza stampa in piazza Mazzini (di recente istituita come nuova Area Pedonale videosorvegliata), sono stati i dirigenti Antonio Condorelli e Rosario Laudani e numerosi tra dirigenti e funzionari dell’Azienda, tra cui la responsabile dell’iniziativa dott.ssa Francesca Pettinato. Con loro, anche i tanti artisti di strada e giocolieri coinvolti nell’intenso programma, che vedrà iniziative e appuntamenti itineranti per i vari quartieri della città.

“Di concerto con l’Amministrazione comunale, anche per il 2023 abbiamo voluto rafforzare il nostro concetto di fruibilità sostenibile della città, attraverso agevolazioni che possano invogliare cittadini e turisti a utilizzare maggiormente i mezzi pubblici e i parcheggi scambiatori – ha detto l’amministratore unico di AMTS, Giacomo Bellavia – senza dimenticare, naturalmente, l’aria di festa e di spensieratezza che caratterizza questi giorni e dedicando spettacoli per grandi e per bambini in diverse zone del capoluogo”.

“Con piccoli gesti possiamo compiere grandi passi in avanti – ha sottolineato Antonio Condorelli, dirigente AMTS dell’Area Mobilità – contribuendo a migliorare l’ambiente e vivendo in tutta serenità i giorni di festa”.

“E poi, ci sono i tanti appuntamenti dedicati all’arte e agli spettacoli, con numerosi e bravi artisti di strada che daranno forma allo spirito di gioia di questi giorni” ha spiegato Rosario Laudani, dirigente AMTS dell’Area Amministrazione.

Grande protagonista il “Christmas Circ…Bus”, con esibizioni itineranti di artisti di strada e spettacoli per grandi e bambini, che andrà in giro di quartiere in quartiere con una vettura AMTS dedicata, con tanto di addobbi e decorazioni natalizie. In particolare, il riferimento è al fantastico mondo del circo, che animerà vie e piazze delle varie Municipalità, coinvolgendo le scuole dall’8 al 23 dicembre.

Gli spettacoli prenderanno il via venerdì 8 dicembre alle ore 18,00 in piazza Università. Poi, mercoledì 13 alle ore 10,00 in piazza Palestro; giovedì 14 alle ore 10,00 in piazza Pergolesi; venerdì 15 alle ore 10,00 in piazza Madre Teresa di Calcutta; sabato 16 alle ore 18,00 in piazza Federico di Svevia; domenica 17 alle ore 18,00 in piazza Mazzini; mercoledì 20 alle ore 10,00 in piazzale di via Gioviale; giovedì 21 alle ore 10,00 in piazza San Pio X; venerdì 22 alle ore 10,00 in piazza San Marco; venerdì 22 alle ore 18,00 in piazza Mazzini; infine, il programma si concluderà sabato 23 alle ore 18,00 in piazza Università.

Tanti gli artisti coinvolti, come: APORIA, street show di giocoleria sperimentale e clownerie; CRIPTOZOO, ES animazione di figure di Ezio Scandurra; PINOCCHIO ALL’OPERA DEI PUPI, spettacolo interattivo di teatro di figura a cura di Dario, Davide e Marco Napoli, Marionettistica Fratelli Napoli, Catania; STOP! RAMINGO SOLO SHOW, di Marco Ramingo Privitera; COMPAGNIA CIRCO STORTO, spettacolo di bolle di sapone; DANIELE SARDELLA IN “LUDOVICO DIMEZZATO”, esilarante spettacolo di circo di strada.

Com. Stam. + foto