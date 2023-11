Ancora “Caponata” per il pubblico di Mary Cipolla 

Cosa hanno in comune una simpatica bambina di Linguaglossa, la moglie d’un supereroe e una casalinga calabrese in trasferta a vedere una partita allo stadio olimpico di Roma? Un piccolo aiuto?

E se fossero tutte in qualche modo legate a una conosciuta signora Lo Piccolo? Ma sì, sempre brava e vera Mary Cipolla, andata ancora in scena nello storico teatro de “al Convento”, ripreso a funzionare grazie a Giovanna Carrozza, in via Castellana Bandiera 66/A, in “Caponata”, amabile spettacolo proprio come sa essere la ricetta palermitana al palato di tutti noi. Uno spettacolo agrodolce che, alla maniera di Mary Cipolla, andata in scena malgrado un piccolo disguido audio, ha saputo, autentica come sa essere col suo affezionato pubblico, divertirlo e intrattenerlo con una caponata in cottura mai pronta (ma non mancherà la sorpresa finale della ditta Contorno, ndr). Uno spettacolo dedicato alla Sicilia e ai siciliani, “perché la caponata è un piatto che più di ogni altro è capace di rappresentarne l’anima, in cui convergono diverse culture vicine e lontane”, sono le parole di Mary Cipolla, che dal palco non manca di rivolgere un indirizzo di cordoglio per il ritrovamento della giovane Giulia, tristemente assurta alle cronache di queste ore come ennesima vittima di femminicidio.

Insieme alla protagonista Mary Cipolla, andata in scena anche Patrizia Opipari, nella parte della cuoca, e il musicista Nicola Vitale. Non è mancata anche un’altra vena “malincomica”, per dirla con le parole della protagonista, nel ricordo della coppia Franco e Ciccio (Mary Cipolla canta “E vulannu vulannu vulannu” di Franco Franchi). Lo spettacolo ha saputo mantenere la promessa di due ore dense di canti, battute e aforismi, con il gradimento del pubblico tra cui Ignazio Pensovecchio, artista che, a sipario chiuso, ha voluto donare una sua tela alla protagonista Mary Cipolla in un assaggio di “profondismo pittorico” di cui è interprete (nella foto).

Replica oggi pomeriggio alle 17,30. Settimana prossima, fino al 26, nuove repliche proseguiranno di venerdì e sabato alle 21,15 e la domenica sempre alle 17,30. Costo del biglietto € 15,00 l’intero, € 12,00 il ridotto.

Per info e prenotazioni tel. 3452176618 – 338705386.

foto (free co­py­right) di Fabrizio Verruso

Di Franco e Fabrizio Verruso

Com. Stam. + foto