Angelo Pucci Grossi festeggia ancora: al San Marino Rally è settimo assoluto, primo tra gli Under 25

Il pilota portacolori di Valtiberina Motorsport archivia l’appuntamento tricolore conquistando, inoltre, la quinta posizione nel Campionato Italiano Rally Terra e – per la seconda volta consecutiva – il Trofeo Pucci Grossi, riconoscimento riservato al miglior Under 25 ed intitolato al pluricampione riminese, papà di Angelo.

Rimini. Angelo Pucci Grossi ha archiviato il San Marino Rally in settima posizione assoluta, conquistando il quinto posto nel Campionato Italiano Rally Terra e prevalendo nel confronto Under 25. Un risultato valso – per la seconda volta consecutiva dopo il Rally della Val d’Orcia dello scorso marzo – il Trofeo Pucci Grossi, riconoscimento intitolato al pluricampione riminese, papà di Angelo e riservato ai giovani interpreti del Tricolore su terra. Al volante della Skoda Fabia Rally2 messa a disposizione dal team By Bianchi e condivisa con Francesco Cardinali, il giovane portacolori della scuderia Valtiberina Motorsport si è congedato dai fondi sterrati dell’appuntamento valido per il Campionato Italiano Assoluto Rally Sparco e per il Campionato Italiano Rally Terra incrementando la conoscenza della vettura “gommata” Pirelli. Una performance, quella di Angelo Pucci Grossi, condizionata da una serie di errori accusati nella prova inaugurale – la Power Stage – e sui chilometri della fase centrale del confronto, affrontato in condizioni limitanti a causa di una scelta di gomme rivelatasi non congeniale alle caratteristiche del fondo.

Per il giovane driver romagnolo le strade del San Marino Rally sono valse un’importante occasione di confronto con gli esponenti “Tricolore”, espresso sulle nove prove speciali che hanno interessato la Repubblica di San Marino e Montefeltro, valse la conferma della sua leadership nella classifica Under 25 del Campionato Italiano Rally Terra.

“Dopo l’errore macroscopico commesso al mattino, che ci ha fatto scivolare in venticinquesima posizione assoluta, non è stato facile ritrovare la concentrazione ed il ritmo giusto – il commento di Angelo Pucci Grossi all’arrivo del San Marino Rally – un errore del genere, a questi livelli, si paga tantissimo. Invece siamo stati bravi nel recuperare posizioni, grazie al lavoro espresso in concerto con il team nella fase decisiva di gara, affrontata in condizioni ottimali anche come scelta di gomme. Nelle ultime due prove speciali abbiamo fatto registrare un nono ed un decimo miglior tempo assoluto, consolidando la prima posizione nella classifica Under 25 ed il primato nel Trofeo Pucci Grossi, dedicato a mio papà”.

Nella foto (free copyright Max Ponti): Angelo Pucci Grossi in azione al San Marino Rally.

Com. Stam. + foto