È un anno di celebrazioni cittadine il 2024, in occasione dei 60 anni dell’Azienda Metropolitana Trasporti e Sosta Catania SpA, come annunciato dalla stessa Azienda con il Comune di Catania questa mattina in conferenza stampa.

Era il 25 gennaio 1964, infatti, quando il Consiglio comunale del capoluogo etneo deliberò di costituire l’Azienda Municipale Trasporti. Poi, il 16 giugno dello stesso anno fu firmata la delibera costitutiva n. 163, con cui si sanciva ufficialmente la nascita dell’AMT, poi diventata il 26 maggio 2021 AMTS, con la fusione tra AMT e la vecchia Sostare.

Da allora, tanta strada e tanti chilometri sono stati percorsi e questa storia affascinante, che appartiene a tutta la città e ai suoi abitanti, agli impiegati, ai tecnici e a tutti i lavoratori dell’Azienda, sarà raccontata attraverso numerosi appuntamenti e incontri storici e culturali.

A intervenire in conferenza stampa e a illustrare il ricco programma dei festeggiamenti, nella storica Rimessa “R1”, in via Plebiscito, sono stati il vicesindaco di Catania, Paolo La Greca, l’assessore alla Viabilità, Alessandro Porto, e l’amministratore unico di AMTS, Giacomo Bellavia. Con loro, hanno portato i saluti il vicepresidente del Consiglio comunale, Salvatore Giuffrida, e il presidente della sezione Trasporti di Confindustria Catania, Salvatore Gangi.

“Bellissima iniziativa di Comune e Azienda, quella di celebrare un anniversario così importante. Catania nel 1964 avvia un percorso nuovo di crescita, con un grande sforzo collettivo, per creare una mobilità in comune, consentendo ai cittadini di muoversi liberamente non con le auto private ma con i mezzi pubblici – ha detto il vicesindaco Paolo La Greca, portando i saluti e gli apprezzamenti del sindaco, Enrico Trantino. – Una iniziativa, quella delle celebrazioni, che assume ancora più valore se pensiamo alle tante innovazioni e ai numerosi cambiamenti che l’Azienda con l’Amministrazione comunale stanno mettendo in atto. Dato fondamentale è creare sempre più affidabilità e affezione da parte degli utenti nei confronti del mezzo pubblico, muovendosi in modo diverso e sostenibile. Per questo, siamo lieti di vedere coinvolte soprattutto le giovani generazioni e le scuole cittadine”.

“La parola sostenibilità è stata da sempre presente nel programma di questa Amministrazione comunale – ha aggiunto l’assessore alla Viabilità, Alessandro Porto – e siamo lieti di ritrovarla fortemente sottolineata anche nel contesto di questi festeggiamenti. Stiamo portando avanti il progetto di pedonalizzazione di molte zone della città, a cominciare dal centro storico, per renderla sempre più fruibile. Un plauso alla intraprendenza dell’Azienda e all’amministratore unico, Giacomo Bellavia, che stanno puntando a migliorare sempre più il servizio di trasporto pubblico che sia quanto più vicino alle esigenze di tutti i cittadini di tutte le nostre Municipalità”.

“Con la celebrazione di questi 60 anni, vogliamo ripercorrere la storia dell’Azienda, che coincide in grossa parte anche con la storia stessa della nostra città – ha detto l’amministratore unico di AMTS, Giacomo Bellavia. – Vogliamo raccontare da dove siamo partiti, dove siamo arrivati oggi e a quali nuovi obiettivi puntiamo per il futuro. Una storia che parte dai filobus, passa dai tram e arriva fino ad oggi con la conversione green del parco mezzi, con l’acquisto di centinaia di nuove vetture full electric. La mobilità sostenibile è in continua evoluzione e anche l’approccio della cittadinanza verso i mezzi pubblici è cambiato. Anche le nuove assunzioni sono un importante investimento nelle risorse umane e nel nostro personale”.

Interventi scanditi con lo sfondo del logo celebrativo dei 60 anni, che esaltano la bellezza di questo racconto, a cominciare dai colori ufficiali della città. E poi, il tanto annunciato programma, che ha svelato i numerosi e interessanti appuntamenti dei prossimi mesi del 2024. Un programma di eventi e azioni inclusive, come illustrato dai relatori in conferenza stampa, che ha alla base lo stimolo di usare sempre più i mezzi pubblici e sempre meno le auto private. A celebrare i 60 anni dell’Azienda sarà innanzitutto una Mostra fotografica, allestita con una gallery di immagini storiche e d’archivio, ma anche con numerose foto contemporanee che racconteranno l’evoluzione di AMTS. Il materiale della Mostra sarà in parte estrapolato dalla grande mostra allestita al Parcheggio R1, che sottolinea il legame inscindibile con Catania: “60 anni in 6 Municipi” è, infatti, un viaggio tra passato e presente che raffigura l’evoluzione e il cambiamento urbano avvenuto durante più di mezzo secolo di storia. Per ognuno dei sei Municipi immagini dell’archivio storico e moderne si alternano in una narrazione che sottolinea il rapporto tra l’Azienda e la città, da sempre caratterizzato da una forte identificazione reciproca.

Altra realizzazione importante sarà il libro commemorativo, come segno indelebile della storia di questa città e della sua Azienda: 60 anni in mostra negli ex-magazzini R1, “Il Viaggio. Scatti d’autore: AMTS, andata e ritorno” di Valeria Abramo e Carlo Arancio.

Sempre, poi, nel mondo della stampa, per mettere un sigillo storico all’evento, ci sarà anche l’annullo filatelico con Poste Italiane e una cartolina speciale che ricorderanno i 60 di AMTS. La cartolina storica di AMT diventerà uno speciale oggetto da collezione con il timbro dell’annullo. Lo speciale timbro del 60°, dopo la cerimonia, sarà disponibile per 120 giorni allo sportello filatelico di Catania, in via Etnea.

Ci sarà, inoltre, l’emissione di un biglietto speciale celebrativo, con il logo dei 60 anni e diverse iniziative saranno lanciate per fidelizzare ancora di più gli utenti e i cittadini. In piazza Università sarà inaugurato un tunnel ‘emozionale’ che, con materiale video dell’epoca, racconterà ai catanesi la storia con immagini e musica immersiva e con l’Autobook dell’Assessorato alla Cultura, vestito a festa, che farà da hub per reading e pièce teatrali in piazza.

Dei 60 anni di AMTS si parlerà anche in un convegno nazionale: “Mobilità: storia e sviluppo per benefici sostenibili”, i cui dettagli saranno annunciati a breve e che vedrà il suo svolgimento al Palazzo della Cultura di Catania.

Le celebrazioni riguarderanno anche gli addobbi delle vetture di AMTS, mentre all’interno dei bus alcuni gradevoli messaggi sonori ricorderanno agli utenti la celebrazione dell’anniversario. E sempre all’interno delle vetture si svolgeranno dei mini-concerti, veri e proprio “matinées”, con protagonisti giovani musicisti del Conservatorio “Vincenzo Bellini” di Catania. Ed infine, l’importante coinvolgimento delle scuole e delle associazioni del territorio, puntando sempre sulle giovani generazioni per una nuova mentalità all’insegna della mobilità sostenibile.

