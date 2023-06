ARCO CdM Medellin: azzurri pronti per la terza tappa

World Cup (3^ prova) Medellin (Col), 12-18 giugno 2023 Azzurri in Colombia, pronti per la terza tappa di Coppa del Mondo.

Dopo Antalya e Shanghai, la Coppa del Mondo fa tappa a Medellin, in Colombia, da domani fino a domenica. Gli azzurri proveranno a conquistare punti importanti per agganciare il treno che porta alle finali di settembre in Messico, oltre a guadagnare punti utili per il ranking mondiale che, per la prima volta, assegnerà alcuni pass per i Giochi Olimpici di Parigi 2024. Le gare sudamericane sono le penultime del calendario della World Cup, il quarto appuntamento sarà a Parigi dal 15 al 20 agosto. Un testo molto importante anche perché, di ritorno dalla Colombia, il gruppo azzurro partirà immediatamente per i Giochi Europei di Cracovia (Pol), dove saranno in palio le prime qualificazioni continentali per le prossime Olimpiadi.

IL PROGRAMMA DI GARA – La terza tappa di Coppa del Mondo scatterà martedì 13 giugno con le 72 frecce di qualifica del compound, divisione che tornerà in campo mercoledì mattina con le gare a squadre fino alle finali per il bronzo, mentre al pomeriggio ci sarà l’esordio del ricurvo con le qualifiche. Giovedì giornata interamente di scontri con al mattino quelli a squadre dell’olimpico e al pomeriggio quelli individuali compound. Venerdì sono in programma tutte le eliminatorie mixed team e individuali del ricurvo. La tappa si concluderà come sempre con le finali del compound sabato e quelle dell’olimpico domenica.

I CONVOCATI AZZURRI – Nel ricurvo la scelta è ricaduta sugli arcieri dell’Aeronautica Militare Marco Morello, Federico Musolesi e Mauro Nespoli, a completare la squadra è Alessandro Paoli (Fiamme Azzurre). Nel femminile spazio al tris delle Fiamme Oro composto da Chiara Rebagliati, Tatiana Andreoli e Lucilla Boari a cui si aggiunge la junior Roberta Di Francesco (Arcieri Abruzzesi).

Questi invece gli interpreti del compound che bene hanno fatto nelle precedenti due tappe: Marco Bruno (Arcieri Iuvenilia), Leonardo Costantino (Arcieri Delle Alpi), Federico Pagnoni (Arcieri Bresciani), Elisa Roner (Kosmos Rovereto), Irene Franchini (Fiamme Azzurre) e Marcella Tonioli (Arcieri Montalcino).

Lo staff azzurro sarà composto dal capo delegazione Vittorio Polidori, dai tecnici dell’olimpico Matteo Bisiani e Amedeo Tonelli, dal DT del compound Flavio Valesella, dallo psicologo Manolo Cattari e dal fisioterapista Andrea Rossi.

LE DIRETTE STREAMING – Come nelle altre tappe anche in quella di Medellin sarà possibile seguire in diretta streaming la diretta delle finali del venerdì e del sabato su Olympic Channel. Una sintesi delle finali, come per le precedenti tappe, verrà trasmessa anche da Rai Sport.

Tatiana Andreoli al tiro in coppa del mondo a Shanghai