ARCO CdM Yecheon (Kor): Azzurri pronti per la seconda tappa

WORLD CUP (II prova) YECHEON (KOR), 22-28 aprile 2024 Azzurri pronti per la seconda tappa di Coppa del Mondo

Dopo Shanghai, Yecheon, la World Cup riparte con la seconda tappa dalla Corea del Sud. Gli azzurri, forti delle ottime prestazioni ai recenti Europei, e dell’argento a squadre compound conquistato all’esordio in Coppa del Mondo, sono pronti a dare battaglia in casa dei maestri sudcoreani. Oltre 350 gli arcieri impegnati sulla linea di tiro in rappresentanza di 50 Paesi. Al via ci saranno 14 arcieri dell’Italia, una delle delegazioni più numerose dopo Vietnam, Australia, USA, tutte a quota 16.

IL PROGRAMMA DI GARA – Le gare partiranno domani, martedì 21 maggio, con le qualifiche ufficiali del compound, il giorno dopo spazio alle sfide a squadre ancora del compound fino ai bronzi al mattino (ora locale) e al pomeriggio faranno l’esordio gli olimpici con le 72 frecce di ranking round. Giovedì gli scontri a squadre del ricurvo, sempre fino ai bronzi, e match individuali compound fino ai quarti. La giornata di venerdì inizierà con tutte le sfide del mixed team, fino alle semifinali, e proseguirà con i match del tabellone dell’arco olimpico fino a quarti. Come di consueto sabato sarà il giorno dedicato alle finali compound, domenica quello delle finali del ricurvo. Le due giornate conclusive verranno trasmesse in diretta – per gli abbonati – su Archery+, mentre una sintesi verrà trasmessa da Rai Sport.

I CONVOCATI AZZURRI – Nell’arco olimpico maschile saranno in campo in Corea del Sud Federico Musolesi (Aeronautica Militare), Mauro Nespoli (Aeronautica Militare) e Alessandro Paoli (Fiamme Azzurre), i tre arcieri che ai recenti Europei di Essen (Ger) hanno conquistato il pass a squadre per i Giochi di Parigi e hanno vinto l’argento continentale. Insieme a loro tirerà anche Matteo Borsani (Arcieri Del Roccolo). Confermata la squadra dell’Europeo anche tra le donne con Tatiana Andreoli, Lucilla Boari e Chiara Rebagliati, tutte delle Fiamme Oro, quarte in Germania e fermatesi ad un passo dalla carta olimpica. La quarta azzurra scelta per la trasferta sudcoreana è Roberta Di Francesco (Arcieri Abruzzesi).

Per quello che riguarda il compound, a Yecheon la squadra maschile sarà formata da Marco Bruno (Fiamme Azzurre) e Michea Godano (Arcieri Tigullio), reduci dall’oro europeo a squadre, e da Elia Fregnan (Arcieri Del Torrazzo). Nel femminile confermate Elisa Roner (Fiamme Gialle), argento a Essen, e Marcella Tonioli (Arcieri Motalcino), due delle tre protagoniste del secondo posto a Shanghai, accompagnate da Francesca Aloisi (Arcieri Iuvenilia).

Lo staff federale al seguito della delegazione azzurra in Corea del Sud sarà formato dai tecnici dell’arco olimpico Matteo Bisiani e Amedeo Tonelli, dal tecnico del compound Stefano Mazzi, dal preparatore atletico Jacopo Cimmarrusti e dallo psicologo Manolo Cattari.

