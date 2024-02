ARCO Europei Indoor: 22 finali per gli azzurri

Campionato Europeo Indoor Varazdin (CRO), 19-25 febbraio 2024 Dominio azzurro: Italia 22 volte in finale

Agli Europei Indoor di Varazdin, in Croazia, l’Italia si prende la scena conquistando in totale 22 finali tra individuale e squadre. I terzetti si giocheranno le medaglie domani, con gare in diretta streaming. Sabato si chiude con i match per i podi individuali che vedranno sulla linea di tiro ben 13 italiani.

Agli Europei Indoor di Varazdin, in Croazia, l’Italia domina in lungo e in largo. In mattinata sono tredici gli azzurri che arrivano in finale nelle gare individuali, mentre nel pomeriggio sono le squadre a prendersi la scena ottenendo dieci posti nelle sfide che valgono le medaglie. I terzetti saranno in campo già domani, mentre sabato nell’ultima giornata della competizione sarà il giorno delle finali individuali. Le gare saranno trasmesse in diretta streaming sul canale Youtube di World Archery Europe.

I RISULTATI DELL’OLIMPICO INDIVIDUALE – Nel ricurvo maschile vola in finale per l’oro Mauro Nespoli che affronterà l’israeliano Itay Shanny dopo aver battuto gli ucraini Ruban e Usach 6-2 e 7-3. Proprio Usach sarà l’avversario di Alessandro Paoli nella sfida per il bronzo dopo il successo 6-4 sul croato Gradiscak e il ko 6-4 con Shanny.

Stesso risultato nel femminile dove Tatiana Andreoli è in finale per l’oro contro l’ucraina Pavlova e Lucilla Boari si giocherà il bronzo con la slovacca Barankova. Per Andreoli nei turni precedenti vittoria per 6-4 sulla compagna Chiara Rebagliati e 6-2 su Barankova; per Boari 6-4 con l’ucraina Hynp e sconfitta per 2-6 con Pavlova.

Tra gli Junior è in finale per il bronzo Ginevra Landi dopo la vittoria thrilling con la moldava Berzan, la sfida si decide dopo due frecce di spareggio entrambe sul 10 ma quella dell’azzurrina è più vicina al centro per il 6-5 (10,10-10,10*) finale. Ora Landi sfiderà l’ucraina Doval dopo aver perso la semifinale con l’altra ucraina Chernyk 6-2. Chiara Compagno ed Emiliano Rampon si fermano invece ai quarti con Koval 7-1 e allo shoot off 6-5 (10-10*) con Medveczky (SVK).

I RISULTATI DEL COMPOUND INDIVIDUALE – Finale per l’oro tutta azzurra nel compound femminile tra Andrea Nicole Moccia, capace di eliminare con due shoot off 146-146 (10-9) e 145-145 (10-10*) la britannica Ella Gibson e la compagna Marcella Tonioli, ed Elisa Roner che ha battuto 148-142 la britannica Chapell e la croata Mlinaric 144-142. Termina ai quarti la corsa di Michea Godano sconfitto dal danese Damsbo 149-147 e anche quella degli azzurrini. Lorenzo Gubbini perde 144-147 con il turco Sezgin, Andrea Marchetti 146-145 con l’ucraino Vdovenko, Giulia Di Nardo 143-146 con la turca Burun e Martina Serafini 144-142 con il francese Girault.

I RISULTATI DELL’ARCO NUDO INDIVIDUALE – Sono sei i finalisti azzurri nell’arco nudo: Giuseppe Seimandi si giocherà l’oro contro lo sloveno Dolard dopo aver sconfitto allo shoot off 6-5 (10-9) lo svedese Petterson e 6-2 il compagno di squadra Simone Barbieri che andrà invece a sfidare per il bronzo Jonsson (SWE) dopo aver battuto 7-3 il bulgaro Bakov ai quarti. Esce di scena invece Valter Basteri sconfitto da Dolar (SLO) 7-3.

Nel femminile Cinzia Noziglia vince il match in semifinale contro l’altra azzurra Fabia Rovatti 6-0 e si merita un posto nella finale per l’oro con l’arciera di San Marino Pruccoli, mentre la compagna tirerà per il bronzo con la francese Andre. Ai quarti entrambe avevano vinto 6-0 con Mogos (ROU) e Hubbard (GBR).

Doppia finale per gli Junior con Giulio Locchi contro lo svedese Rohlin per l’oro dopo aver battuto 6-4 l’islandese Arnason, finale per il bronzo invece per Viola Menna pronta al match con la britannica Finnegan dopo aver prima sconfitto 6-5 (9-8) la bulgara Dimitrova e poi perso in semifinale con l’islandese Hauksdottir.

I RISULTATI A SQUADRE – Doppia finale per l’oro per le squadre dell’olimpico: Paoli, Nespoli e Borsani dopo il doppio 6-0 con Islanda e Croazia sfideranno l’Ucraina (Kozhokar, Ruban, Usach); al femminile Rebagliati, Boari e Andreoli battono 6-0 la Moldavia e si troveranno di fronte l’Ucraina (Hnyp, Pavlova, Tretiakova).

Tra gli Junior conquistano un posto nella finale per il bronzo Pernice, Alfano e Rampon che affronteranno il Belgio (Collas, Stinkens, Van Dun) dopo aver vinto il match con la Croazia 6-0 e perso quello con l’Ucraina 5-1. Sarà invece finale per l’oro per Landi, Compagno e Mosna che battono la Moldavia 6-2 e aspettano l’Ucraina (Chebotarenko, Chernyk, Koval) per il match che vale il titolo europeo.

Nel compound Godano, Bruno e Della Stua sfideranno il Portogallo (Alves, Da Silva Carvalho, Pereira Baptista) per il bronzo dopo aver perso in semifinale allo shoot off 235-235 (30-28) con la Croazia. Le donne, Roner, Tonioli e Moccia, dopo la qualifica avevano già staccato il pass per la finale per l’oro dove si troveranno di fronte la Gran Bretagna (Gibson, Chappell, Wood).

Tra gli Junior Aloisi, Gubbini e Marchetti si guadagnano la finale per l’oro contro la Croazia (Curic, Pavicevic, Srebren) dopo il successo 235-227 con la Romania. Sarà sfida per il bronzo per le Junior Del Duca, Di Nardo, Serafini contro la Croazia (Arapovich, Drobnjak, Medimurec) dopo il ko con la Gran Bretagna 229-228.



Nell’arco nudo entrambe le squadre volano in finale per l’oro: gli uomini, Seimandi, Basteri, Barbieri, vincono 6-0 con l’Islanda e affronteranno la Croazia (Curic, Marosevic, Velagic). Noziglia, Rovatti e Bigogno al femminile se la vedranno con la Romania (Bacin, Mogos, Topliceanu) dopo il successo per 6-0 con l’Islanda.

IL PROGRAMMA DELLE FINALI A SQUADRE – Domani, venerdì, è il giorno delle finali a squadre da seguire in diretta streaming sul canale Youtube di World Archery Europe. Di seguito il programma delle sfide con l’Italia in campo:

10,05: Italia-Romania Finale per l’oro AN femminile

10,40: Italia-Croazia Finale per l’oro AN maschile

11,00: Italia-Croazia Finale per il bronzo CO Junior femminile

12,05: Italia-Croazia Finale per l’oro CO Junior maschile

14,50: Italia-Gran Bretagna Finale per l’oro CO femminile

15,15: Italia-Portogallo Finale per il bronzo CO maschile

16,20: Italia-Ucraina Finale per l’oro OL Junior femminile

16,45: Italia-Belgio Finale per il bronzo OL Junior maschile

17,50: Italia-Ucraina Finale per l’oro OL femminile

IL PROGRAMMA DELLE FINALI INDIVIDUALI – Di seguito il programma delle finali azzurre individuali che si disputeranno tutte sabato, trasmesse in diretta streaming sul canale Youtube di World Archery Europe:

09,00: Menna-Finnegan (GBR) finale bronzo AN femminile Junior

09,50: Locchi-Rohlin (SWE) finale oro AN maschile Junior

10,10: Rovatti-Andre (FRA) finale bronzo AN femminile

10,25: Noziglia-Pruccoli (SMR) finale oro AN femminile

10,45: Barbieri-Jonsson (SWE) finale bronzo AN maschile

11,00: Seimandi-Dolar (SLO) finale oro AN maschile

14,20: Moccia-Roner finale oro CO femminile

15,30: Landi-Koavl (UKR) finale bronzo OL femminile Junior

16,40: Boari-Barankova (SVK) finale bronzo OL femminile

16,55: Andreoli-Pavlova (UKR) finale oro OL femminile

17,15: Paoli-Usach (UKR) finale bronzo OL maschile

17,30: Nespoli-Shanny (ISR) finale oro OL maschile.

I RISULTATI IN TEMPO REALE

https://info.ianseo.net/?tourid=673IL LINK PER SEGUIRE LA DIRETTA DELLE FINALI

FOTO WORLD ARCHERY EUROPE – libere da diritti editoriali

Com. Stam. + foto FITARCO

Elisa Roner in finale nel compound, sarà derby con Andrea Nicole Moccia

Cinzia Noziglia durante le eliminatorie