ARCO Europei Para-Archery: domani i titoli a Ostia Antica

Oggi per l’Italia due bronzi e quattro quarti posti domani le finali per il titolo europeo a Ostia Antica Diretta su Rai Play ore 11:00-12:30

Prima giornata di finali ai Campionati Europei Para-Archery di Roma. Oggi sono andate in scena le sfide per il bronzo con due successi per l’Italia nel W1 grazie ad Asia Pellizzari e al mixed team con Pellizzari e Panella. Domani le gare si spostano nello splendido scenario del Parco Archeologico di Ostia Antica con tutti i match per il titolo continentale con diretta su RaiPlay dalle 11:00 alle 12:30.

I RISULTATI DEL W1 – Vince il bronzo Asia Pellizzari che batte in finale senza affanni la britannica Victoria Kingstone 129-113. Un dominio per l’azzurra che dopo le prime sei frecce ha già dodici punti di vantaggio (29-21, 27-23), l’avversaria prova a recuperare terreno con i successi nel terzo e quinto parziale (25-24 e 24-23), ma l’arciera di casa mette il punto esclamativo nel quarto con il 26-20 che chiude ancora di più la partita.

Il secondo bronzo di giornata per Pellizzari arriva insieme a Maurizio Panella con la vittoria nella sfida contro la Gran Bretagna (Kingstone, Saych) nel mixed team con il risultato di 137-126. L’Italia si prende la medaglia in rimonta dopo aver perso il primo parziale 34-31, un piccolo incidente di percorso in una gara in cui le altre volée sono tutte azzurre: 35-32, 35-29 e 36-31.

Quarto posto individuale invece per Maurizio Panella che viene superato da Bahattin Hekimoglu 136-131: la sfida è equilibrata nelle prime due volée con il 29-26 del turco e il 27-25 per l’azzurro, poi Hekimoglu prende il sopravvento con due set vincenti 28-25 e 28-27, mentre l’ultimo finisce pari 26-26.

I RISULTATI DEL COMPOUND – Conclude la sua corsa ai piedi del podio Maria Andrea Virgilio nel compound con il ko per 141-135 contro la polacca Markitantova. Il gap si crea quasi tutto nel primo parziale 28-23, gli altri sono decisamente più equilibrati anche se la polacca vince il secondo e il quinto (entrambi 29-28), pareggia il quarto 28-28 e lascia solo il terzo all’azzurra 28-27.

I RISULTATI DELL’OLIMPICO – E’ quarto posto anche per Vincenza Petrilli che perde la sfida con la greca Dorothea Poimenidou 6-2. L’azzurra si porta avanti 2-0 (23-21), ma poi viene rimontata dall’ellenica capace di vincere i successivi tre parziali 23-21, 25-20 e 23-22.

Sfortunato il mixed team di Elisabetta Mijno e Stefano Travisani che perde la finale per il bronzo soltanto allo shoot off con la Polonia 5-4 (16-20). La coppia italiana, che in qualifica aveva fatto segnare il nuovo record del mondo, vince il primo parziale (36-30), poi viene rimontata da Olszweska-Ciszek 36-31 e 36-34, ma nella quarta volée pareggia i conti (36-31) e porta la gara allo shoot off. Le ultime due frecce vedono gli avversari più precisi con due 10 contro un 6 e un 10 della squadra di casa.

I RISULTATI DEI VISUALLY IMPAIRED – Oggi è stato anche il giorno delle eliminatorie Visually Impaired con l’Italia che stacca atri due pass per le finali, facendo così salire a undici i match che vedranno protagonisti gli azzurri nella giornata di domani. Alle 10,30 tra i VI 2/3 Daniele Piran, campione in carica, si giocherà l’oro contro lo spagnolo Orjales Vidal che al primo turno ha battuto Giovanni Maria Vaccaro 7-3, mentre Piran in semifinale ha vinto 6-2 con io britannico Thomas. Tra i VI 1 si giocherà il bronzo alle 9,45 Matteo Panariello contro l’arciere di Andorra, Casellas Albiol, dopo essere stato sconfitto in semifinale 6-0 da Misos (CYP).

LE FINALI AZZURRE

Giovedì 23 maggio

Ore 09,00: Bronzo W1 femminile: Pellizzari-Kingstone (GBR) 129-113

09,15: Bronzo W1 maschile: Panella-Hekimoglu (TUR) 131-136

09,30: Bronzo compound femminile: Virgilio-Markitantova (CZE) 135-141

10,00: Bronzo arco olimpico femminile: Petrilli-Poimenidou (GRE) 2-6

10,30: Bronzo W1 mixed team: Italia-Gran Bretagna 137-126

11,50: Bronzo arco olimpico mixed team: Italia-Polonia 4-5 (16-20)

Venerdì 24 maggio

09,45: Bronzo VI 1: Panariello-Casellas Albiol (AND)

10,30: Oro VI 2/3: Piran-Orjales Vidal (CYP)

11,30: Oro compound femminile: Sarti-Cure (TUR)

12,00: Oro arco olimpico femminile: Mijno-Olszewska (POL)

15,00: Oro compound mixed team: Italia-Turchia

15,20: Oro compund squadre femminile: Italia-Turchia

15,40: Oro compound squadre maschile: Italia-Slovacchia

16,20: Oro arco olimpico squadre femminile: Italia-Turchia

16,40: Oro arco olimpico squadre maschile: Italia-Gran Bretagna

17,20: Oro W1 squadre femminile: Italia-Repubblica Ceca

17,40: Oro W1 squadre maschile: Italia-Turchia

La diretta su RAIPLAY – venerdì 24 maggio ore 11:00-12:30

Asia Pellizzari vince il bronzo W1

Enza Petrilli durante la finale per il bronzo ricurvo open