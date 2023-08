ARCO Tricolori Targa: i finalisti per gli assoluti

Campionati Italiani Targa Seravezza (Lu), 24-27 agosto 2023 Qualifica ed Eliminatorie: 24-26 agosto – Stadio Comunale Buon Riposo Finali: 27 agosto – Palazzo Mediceo

Domenica ultima giornata del 61° Campionato Italiano Targa a Seravezza (Lu) con il cambio di campo di gara, dallo stadio comunale “Buon Riposo” la competizione si sposta nei giardini del Palazzo Mediceo di Seravezza con tutte le sfide per i titoli assoluti. Tutti i match saranno trasmessi in diretta streaming su YouArco e lunedì 4 settembre andrà in onda una sintesi su Rai Sport.

LE FINALI DI DOMANI – Nell’arco nudo, la divisione che aprirà la giornata a partire dalle 8,30, si giocheranno il bronzo mixed team l’Archery Training Academy e gli Arcieri di Volpiano mentre la sfida per l’oro sarà Arcieri delle Alpi-Arcieri Bizantini. Tra le squadre tireranno per il titolo maschile a squadre Arco Club Pontino e Arcieri Certaldesi, mentre al femminile si sfideranno Arcieri Orione e Arcieri Cus Cosenza.

Nell’individuale maschile la finale per l’oro sarà tra Ferruccio Berti (Arcieri di Volpiano) e Valter Basteri (Frecce Apuane), quella per il bronzo tra Alessio Rudoni (Arcieri Tre Torri) ed Eric Esposito (Arcieri di Malpaga). Nel femminile Elisa Medico (Arcieri delle Alpi) si giocherà il titolo contro Fabia Rovatti (Ki Oshi Archery), match per il terzo posto tra Cinzia Noziglia (Fiamme Oro) e Rania Braccini (Arcieri Lucca).

Nel compound la finale per il bronzo mixed team sarà Compagnia Arcieri del Torrazzo-Arcieri Decumanus Maximus, quella per l’oro sarà Arcieri Iuvenilia-Kappa Kosmos Rovereto. Il titolo a squadre femminile sarà una questione tra Arcieri del Torresin e Kappa Kosmos Rovereto, nel maschile sarà sfida tra Kappa Kosmos Rovereto e Arcieri Iuvenilia.

Proverà a bissare il tricolore dello scorso anno l’azzurrino Lorenzo Gubbini (Arcieri Città di Terni) contro Marco Bruno (Fiamme Azzurre), per il bronzo il match sarà tra Elia Fregnan (Arcieri del Torrazzo) e Claudio Capovilla (Kosmos Rovereto). La finale femminile sarà Elisa Roner (Kappa Kosmos)-Andrea Nicole Moccia (Arcieri del Torresin), quella per il terzo posto tra Francesca Aloisi (Arcieri Iuvenilia) ed Elisa Bazzichetto (Arcieri del Torresin).

Le finali mixed team arco olimpico saranno Arcieri delle Alpi-Castenaso Archery Team per il bronzo e Arcieri Montalcino-Arcieri Torrevecchia per l’oro. A seguire è in programma lo scontro per l’oro mixed team Juniores Maremmana Arcieri-Compagnia Arcieri Ugo di Toscana. Tra le squadre finale per l’oro femminile tra Arcieri Iuvenilia e Arcieri Sagittario del Veneto e al maschile tra Arcieri Iuvenilia e Arcieri della Signoria.

Nell’individuale maschile il campione uscente Mauro Nespoli (Aeronautica Militare) sfiderà Edoardo Sportiello Sghirinzetti (Arcieri Monica), mentre Marco Galiazzo (Aeronautica Militare) affronterà per il bronzo Matteo Borsani (Arcieri del Roccolo). Nel femminile la campionessa in carica Elisabetta Mijno (Fiamme Azzurre), alla terza finale consecutiva, se la vedrà con Chiara Rebagliati (Fiamme Oro), mentre Tatiana Andreoli (Fiamme Oro) sfiderà Lucia Mosna (Arcieri Valli di Non e di Sole).

I BRONZI ASSOLUTI A SQUADRE – Le prime medaglie assolute assegnate ai Tricolori Targa sono i bronzi a squadre. Nell’arco olimpico maschile salgono sul terzo gradino del podio gli Arcieri Voghera (Nespoli, Paoletta, Travisani) dopo il 6-0 sugli Arcieri Torrevecchia (Mandia, Quattrocchi, Fabi). Nel femminile è bronzo per la Dyamond Archery Palermo (Floreno, Stella e Rosa Silvestro) dopo il 6-0 sull’Arco Club Pontino (Compagnucci, Quagliarini, Rismondo).

Nel compound conquista il terzo posto maschile la Compagnia Arcieri del Torrazzo (Fiorani, Fregnan, Ibba) con il 173-170 sugli Arcieri delle Alpi (Chinotti, Costantino, Vieceli). Bronzo femminile per l’Arco Sport Roma (Bigi, Gelanga, Temperini) che superano 169-161 gli Arcieri Tre Torri (Crespi, Puricelli, Vailati).

La prima medaglia assoluta della storia dell’arco nudo ai Tricolori Targa va al collo degli Arcieri delle Alpi (Seimandi, Maestri, Morra) che battono allo spareggio 5-4 (27-23) gli Arcieri del Medio Chienti (Di Filippo, Feliziani, Re).

FOTO FITARCO LIBERE DA DIRITTI EDITORIALI

Com. Stam. + foto FITARCO

Le semifinali del ricurvo maschile

le semifinali dell’arco nudo femminile

i semifinalisti del compound maschile

le semifinali del compound femminile