ARCO Tricolori Targa: i titoli assoluti

Campionati Italiani Targa Seravezza (Lu), 24-27 agosto 2023 Qualifica ed Eliminatorie: 24-26 agosto – Stadio Comunale Buon Riposo Finali: 27 agosto – Palazzo Mediceo

ASSEGNATI I TITOLI ITALIANI ASSOLUTI Storico: secondo oro consecutivo per la paralimpica Elisabetta Mijno La favola: Edoardo Sportiello Sghirinzetti supera in finale l’olimpionico Mauro Nespoli

Grande spettacolo a Seravezza per l’ultimo giorno dei Campionati Italiani Targa 2023. Nei giardini del Palazzo Mediceo sono andate in scena le finali assolute che hanno visto trionfare nell’arco nudo Valter Basteri ed Elisa Medico, nel compound si prende la scena Marco Bruno che vince l’oro individuale, a squadre e mixed team mentre nel femminile si impone per la prima volta in carriera l’azzurra Elisa Roner. Nell’arco olimpico il tricolore maschile va all’outsider Edoardo Sportiello Sghirinzetti, protagonista di uno straordinario exploit risolto allo spareggio contro Mauro Nespoli, mentre al femminile si conferma campionessa italiana l’azzurra paralimpica Elisabetta Mijno che scrive un’altra pagina di storia del tiro con l’arco superando in finale Chiara Rebagliati.



I TITOLI DELL’ARCO OLIMPICO – Grande sorpresa nell’arco olimpico maschile dove Edoardo Sportiello Sghirinzetti (Compagnia Arcieri Monica) vince il titolo italiano battendo in finale alla freccia di spareggio l’olimpionico e campione in carica Mauro Nespoli (Aeronautica Militare). Dopo aver sconfitto nei turni precedenti altri due azzurri come Federico Musolesi e Marco Galiazzo, Sportiello Sghirinzetti completa l’opera vincendo la finalissima allo shoot off 6-5 (9-7).

Bronzo per Marco Galiazzo (Aeronautica Militare) che batte allo shoot off il promettente azzurrino Matteo Borsani (Arcieri del Roccolo) 6-5 (9-7).

Continua l’estate magica di Elisabetta Mijno (Fiamme Azzurre) che dopo aver bissato il titolo europeo Para-Archery e aver messo a referto il record mondiale sulle 72 frecce la settimana scorsa, oggi si porta a casa anche il secondo titolo di fila ai Tricolori Targa. La stella della Nazionale paralimpica, già più volte convocata con le azzurre normodotate, compie l’ennesima impresa battendo proprio la compagna di Nazionale Chiara Rebagaliati (Fiamme Oro) al termine di una finale al cardiopalma conclusa solo allo shoot off 6-5 (9*-9).

Lunga e combattuta anche la finale per il bronzo con Tatiana Andreoli (Fiamme Oro) che batte Lucia Mosna (Arcieri Valli di Non e di Sole) allo spareggio 6-5 (9-8).

Tra le squadre gli Arcieri Iuvenilia vincono il terzo titolo italiano di fila maschile, il sesto della propria storia, soffrendo e non poco nella finale contro gli Arcieri della Signoria. Morello, Paoli e Melotto battono infatti Cheloni, Lupo e Magrini solamente allo shoot off 5-4 (29-27).

Bis tra le squadre femminili per gli Arcieri Iuvenilia che si guadagnano il secondo titolo di fila grazie alle frecce di Degani, Rolando, Andreoli che valgono il successo 6-0 sugli Arcieri Sagittario del Veneto (Chiara e Alice Compagno, Dassi).

Nel mixed team gli Arcieri Torrevecchia (Mandia, Rebagliati) vincono il sesto titolo italiano assoluto battendo in finale 5-1 gli Arcieri Montalcino (Landi, Santi). Bronzo per gli Arcieri delle Alpi (Mjino, Botto) dopo il 5-1 sul Castenaso Archery Team (Valeeva, Musolesi).

Tra gli Junior titolo per la Maremmana Arcieri (Landi, Bilisari) dopo il 6-0 sulla Compagnia Arcieri Ugo di Toscana (Ravoni, Tuci).

I TITOLI DEL COMPOUND – Nel compound torna sul tetto d’Italia dopo i successi del 2019 e del 2021 Marco Bruno (Fiamme Azzurre) che ha la meglio sul giovane campione in carica Lorenzo Gubbini (Arcieri Città di Terni) con il risultato di 147-146. Bronzo al termine di una finale quasi perfetta per Claudio Capovilla, l’arciere del Kappa Kosmos Rovereto vince 147-143 contro Elia Fregnan (Arcieri del Torrazzo).

Nel femminile sfida tutta azzurra con Elisa Roner (Kappa Kosmos Rovereto) che si regala il primo oro assoluto ai Tricolori, dopo i successi in Nazionale in Coppa del Mondo e ai Giochi Europei, battendo 142-138 Andrea Nicole Moccia (Arcieri del Torresin).

Medaglia di bronzo per Francesca Aloisi (Arcieri Iuvenilia) dopo il successo 141-142 sulla campionessa in carica Elisa Bazzichetto (Arcieri del Torresin).

Cambio al vertice della classifica a squadre maschile, il Kappa Kosmos Rovereto (Brunello, Sut, Capovilla) abdica al trono dopo due successi negli ultimi due anni perdendo la finale contro gli Arcieri Iuvenilia (Bruno, Aloisi, Corgiat Loia) 227-219. Per i piemontesi è il primo titolo italiano a squadre compound maschile.

Tra le donne gli Arcieri del Torresin si prendono la rivincita. Dopo la sconfitta in finale dell’anno scorso, questa volta salgono sul primo gradino del podio grazie alle frecce di Bazzichetto, Moccia, Luisi vincendo la sfida con gli Arcieri delle Alpi (Di Nardo, Franchini, Marcaccini) 222-215.

Primo titolo italiano mixed team per gli Arcieri Iuvenilia (Aloisi, Bruno) che in finale hanno la meglio sul Kappa Kosmos Rovereto (Roner, Sut) 155-148. Il bronzo va agli Arcieri del Torrazzo (Barigazzi, Fregnan) al termine di una sfida infinita conclusa 5-4 (18*-18) contro gli Arcieri Decumanus Maximus (Baldo, Sartorello).

I TITOLI DELL’ARCO NUDO – Il primo campione d’Italia della storia dell’arco nudo in un Tricolore Targa è Valter Basteri (Compagnia Frecce Apuane) che in finale ha la meglio 6-4 su Ferruccio Berti (Arcieri di Volpiano).

Terzo posto per Eric Esposito (Arcieri di Malpaga B. Colleoni) grazie al successo 6-4 al termine di una sfida molto combattuta contro Alessio Rudoni (Arcieri TRe Torri).

Nel femminile trionfo per Elisa Medico (Arcieri delle Alpi) che dopo l’oro mixed team vince anche la gara individuale con una finale ai limiti della perfezione conclusa 6-0 contro Fabia Rovatti (Ki Oshi Archery). La medaglia di bronzo va a Cinzia Noziglia (Fiamme Oro) che vince in rimonta 6-2 contro la giovane e promettente Rania Braccini (Arcieri Lucca).

La vittoria a squadre nel maschile va agli Arcieri Certaldesi (Gennari, Giovannini, Mecca) che battono 6-2 l’Arco Club Pontino (Cignitti, De Marni, Vasta). Tra le donne oro per gli Arcieri Orione (Fabris, Pili, Prodi) con il successo 6-2 contro il Cus Cosenza (Mollica, Russo, Scalzo).

Titolo italiano mixed team per gli Arcieri delle Alpi (Medico, Seimandi) che dominano e vincono 6-0 la finale contro gli Arcieri Bizantini (Padovani, Tozzola). Il bronzo va al collo dell’Archery Training Academy (Scantamburlo, Gasoli) con la vittoria allo shoot off 5-4 (17-16) contro gli Arcieri di Volpiano (Berti, Schettino).

