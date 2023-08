ARCO Tricolori Targa: i titoli di classe compound e arco nudo

Campionati Italiani Targa Seravezza (Lu), 24-27 agosto 2023 Qualifica ed Eliminatorie: 24-26 agosto – Stadio Comunale Buon Riposo Finali: 27 agosto – Palazzo Mediceo

Ieri sono stati assegnati i titoli di classe giovanili, mentre oggi a Seravezza (Lu), per il 61° Campionato Italiano Targa, allo Stadio Comunale “Buon Riposo” sono stati assegnati questa mattina per la prima volta nella storia i titoli di classe dell’arco nudo, divisione che fa il suo esordio ai Tricolori outdoor. Nel pomeriggio è invece toccato ai compound con le 72 frecce che hanno assegnato i titoli di classe, oltre ad aver composto il tabellone degli scontri diretti per gli assoluti.

Domani, sabato 26 agosto, il programma prevede le qualifiche dell’arco olimpico al mattino con gli azzurri della Nazionale Olimpica, Paralimpica e Giovanile in corsa per i tricolori e, al pomeriggio, si disputeranno tutti i turni eliminatori per gli assoluti individuali, a squadre e mixed team di tutte e tre le divisioni, fino alle semifinali comprese.

Domenica sono invece in programma le finali per l’assegnazione di tutti i podi assoluti con cambio di location: il campo di gara sarà infatti allestito nel giardino del meraviglioso Palazzo Mediceo, patrimonio UNESCO, perla rinascimentale che si trova nel centro storico di Seravezza. Le finali verranno trasmesse in live streaming sul canale youtube della FITARCO e una sintesi della manifestazione verrà trasmessa lunedì 4 settembre alle 14:15.

I TITOLI DI CLASSE INDIVIDUALI ARCO NUDO – Tra i Senior oro per GiuseppeSeimandi (Fiamme Azzurre) con 644 punti, alle sue spalle si piazzano Edoardo Gallucci (Le Frecce di Monterano) con 623 e Alessio Rudoni (Arcieri Tre Torri) con 609. Nel femminile trionfa CinziaNoziglia (Fiamme Oro) con 610 punti, argento per Fabia Rovatti (Ki Oshi Archery) con 588 e bronzo per Eleonora Strobbe (Arcieri Altopiano Pinè) con 572.

Nella classe Master maschile il nuovo campione italiano è ValterBasteri (Compagnia Frecce Apuane) con 614 punti, a 606 è secondo Fabio Montanari (Re Bertoldo) mentre con lo stesso punteggio ma meno ori (19-14) chiude terzo Franco Cabrelle (Arcieri del Brenta). Al femminile oro per Elisa Medico (Arcieri delle Alpi) con 594 punti, argento per Cristina Pernazza (Arcieri Augusta Perusia) con 583 e bronzo per Angela Padovani (Arcieri Bizantini) con 539.

Titolo italiano Junior per Devis Florian (Arcieri Villa Guidini) con il punteggio di 575, ventidue in più del secondo Matteo Seghetta (Arcieri Città della Pieve Barbacane), terzo posto per Antonio Mottola (Arcieri della Stella) con 518 punti. Successo al femminile per Rania Braccini (Arcieri Lucca) con 607 punti davanti a Cecilia Padovan (Arcieri del Sole) con 518 e a Gaia Colaone (Arcieri della Fenice) con 506.

I TITOLI DI CLASSE A SQUADRE ARCO NUDO – Vince il titolo italiano Senior la società piemontese degli Arcieri delle Alpi (Seimandi, Maestri, Morra) con 1825, seconda posizione per gli Arcieri del Sole (Moreschi, Volpe, Trolese) con 1698, terza la Compagnia Frecce Apuane (Rappella, Laddaga, Bernacca) con 1664. Nel femminile vittoria per gli Arcieri Orione (Fabris, Prodi, Pili) con 1444 davanti agli Arcieri Cus Cosenza (Russo, Scalzo, Mollica) a quota 1357.

Tra i Master l’oro va alla Compagnia Frecce Apuane (Basteri, Bruni, Cini) con 1766 punti, argento per l’Arco Club Pontino (Vasta, Cignitti, De Marni) con 1740 e bronzo per il Medio Chienti (Re, Di Filippi, Corradetti) con 1715.

I TITOLI DI CLASSE COMPOUND INDIVIDUALI – Vince il titolo di classe senior maschile con 706 punti Marco Bruno (Fiamme Azzurre), alle sue spalle entrambi a 705 Elia Fregnan (Arcieri del Torrazzo) e Michea Godano (Arcieri Tigullio) con il ligure che è di bronzo solo per una “X” in meno rispetto all’avversario.

Nel femminile oro in rimonta per Elisa Roner(Kosmos Rovereto) con 689 punti, seconda posizione per Rachele Bigi (Arco Sport Roma) e terza per Anastasia Anastasio (Marina Militare), anche in questo caso stesso punteggio (687) ma un “oro” in più per Bigi.

Tra i Master il nuovo campione italiano maschile è Danilo Chinotto (Arcieri delle Alpi) con 682, due in più della coppia Giampaolo Cancelli (Arcieri Alpignano) e Hartmann Eller (Arcieri Pusteresi) con l’arciere della Nazionale paralimpica che si prende l’argento con un “oro” in più. Vittoria tra i Master al femminile per Tiziana Temperini (Arco Sport Roma) con 662 punti, seconda Patrizia Corrente (Arcieri Abruzzesi) con 658 e terza Elena Crespi (Arcieri Tre Torri) con 655.

Oro Junior per Lorenzo Gubbini (Arcieri Città di Terni) con 697 punti, alle sue spalle ci sono Andrea Marchetti (Arcieri di Rotaio) con 685 e Francesco Sterza (Arcieri del Cangrande) con 683. Nel femminile l’Arco Club Tolmezzo piazza al primo posto Martina Serafini con 681 punti e al terzo Arianna Valent (659), in mezzo si inserisce Martina Del Duca (Arcieri Uras) con 665.

I TITOLI DI CLASSE A SQUADRE COMPOUND – Dopo una lunga battaglia è la Compagnia Arcieri del Torrazzo (Fregnan, Ibba, Fiorani) a vincere l’oro con 2079 punti, argento per gli Arcieri Tigullio (Godano, Macchiavello, Noceti) con 2072 e bronzo per il Kappa Kosmos Rovereto (Sut, Capovilla, Brunello) con 2069. La classifica femminile vede al primo posto gli Arcieri del Torresin (Moccia, Bazzichetto, Luisi) con 2010 punti, seconda la Compagnia Arcieri Cormons (Ret, Barbieri, Natale) con 2004 punti e terzo la società di casa Kentron Dard (Perosini, Foglio, Fubiani) con 1985.

Gli Arcieri delle Alpi (Chinotti, Di Nardo, Rovera) si prendono il titolo Master maschile con 2000 punti, alle spalle si piazzano gli Arcieri Alpignano (Cancelli, Tosco, Frassati) con 1977 e gli Arcieri del Cangrande (Sterza, Chiapperini, Zanetti) con 1970. Oro femminile per l’Arco Sport Roma (Temperini, Ferrari, Crocioni) con 1901 punti, argento per gli Arcieri delle Alpi (Botto, Di Michele, Giudice) con 1883 e bronzo per l’Arco Club Riccione (Fusciani, Norcia, Nanni) con 1817.

I RISULTATI DELLE CLASSI GIOVANILI “RAGAZZI” E “ALLIEVI”

https://www.fitarco.it/media-fitarco/news/22-campionati-e-gare/10407-i-tricolori-targa-di-seravezza-in-diretta-streaming.html

Com. Stam. + foto FITARCO