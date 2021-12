Art Days: a Napoli, Salerno, Benevento e Caserta la prima art week della regione Campania

Art Days – Napoli e Campania è la prima art week della regione, che si terrà dal 16 al 19 Dicembre 2021, riunendo spazi indipendenti e gallerie d’arte contemporanea del territorio da Napoli a Salerno passando per Benevento e Caserta.

Tutti gli enti aderenti all’iniziativa avranno aperture speciali dei loro spazi con nuove mostre e una programmazione di talks ed eventi.

Art Days – Napoli e Campania è un’iniziativa a cura di Letizia Mari, Raffaella Ferraro e Martina Campese, organizzata dall’Associazione Attiva Cultural Projects. Nata dalle menti brillanti di tre giovani ragazze, che nel 2020 sono riuscite ad unire in un’unica iniziativa 46 enti di cui 35 a Napoli, tra gallerie del territorio come, ad esempio, Lia Rumma, Alfonso Artiaco e Umberto Di Marino e assicurandosi il supporto di istituzioni come il Museo Madre, Casa Morra, e molti altri. In particolare la manifestazione ha ricevuto il Matronato della Fondazione Donnaregina per le arti contemporanee; per l’occasione, nei giorni 17, 18 e 19 il Museo Madre offrirà al pubblico il biglietto ridotto.

L’obiettivo è creare dialogo tra gli attori partenopei del sistema dell’arte contemporanea, costituendo una nuova scenografia collettiva. Gallerie, spazi indipendenti, istituzioni culturali e museali si uniscono con l’in- tento di stabilire la creazione di un appuntamento che diventi un riferimento per le città coinvolte e un’iniziativa di piú ampio respiro nazionale e internazionale.

Il progetto è volto ad attivare collaborazioni con artisti, critici, curatori, collezionisti e giornalisti che possano sostenere il territorio rafforzando la rete di networking tra gallerie d’arte, istituzioni culturali, spazi extra cittadi- ni, artisti, collezionisti e operatori del settore.

Art Days – Napoli e Campania è promotore di uno spirito di complicità e collaborazione tra enti pubblici e privati, piccoli e grandi, città e provincia, in modo trasversale ed egualitario. Un’opportunità per scoprire un mediterraneo contemporaneo.

HARD FACTS

Art Days – Napoli e Campania

16-19 Dicembre 2021

Benevento, Caserta, Napoli e Salerno

www.artdaysnapolicampania.com

Calendario aperture:

16/12 Caserta, Benevento, Salerno e Sorrento 17/12 Napoli – Centro Storico

18/12 Napoli – Chiaia

19/12 Napoli – Provincia

Letizia Mari (Bergamo, 1994) è una curatrice indipendente e assistant producer che lavora tra Milano e Napoli. Il suo lavoro, che segue artisti emergenti e non, tra gallerie e spazi indipendenti, si unisce a uno spiccato interesse verso i luoghi dell’arte contempo- ranea che modellano i territori italiani, al fine di creare una rete multiforme di attori e operatori del settore.

Martina Campese (Napoli, 1991) è direttrice artistica e fondatrice dell’associazione Attiva Cultural Projects. Ideatrice della rivista da collezione ŏpĕra e lavora come curatrice indipendente. Il suo obiettivo è l’attivazione di sinergie per la promozione e la ricerca dell’arte contemporanea e di artisti emergenti.

Raffaella Ferraro (Vico Equense, 1991) è un Art Consultant specializzata in servizi di consulenza per il collezionismo d’arte privato e aziendale. Lavora come Exhibition Manager e si occupa di ricerca, curatela e promozione di artisti emergenti attraverso l’associa- zione culturale di cui è co-fondatrice, Attiva Cultural Projects.

ATTIVA Cultural Projects ETS (Portici, NA) è un’ Associazione culturale senza scopo di lucro nata nel 2019 con l’intento di im- pegnarsi nella promozione e nella valorizzazione delle espressioni artistiche contemporanee, con specifico riferimento a quelle emergenti. Si propone come attivatore, a livello locale e nazionale, di processi artistici e culturali. Ha specifica esperienza nella pro- gettazione e gestione di progetti pubblici e inclusivi e competenza nell’ambito delle attività di organizzazione e curatela di progetti espositivi. Attiva è impegnata anche in un progetto di editoria artistica indipendente, intitolato Ŏpĕra.

Lista Partecipanti:

aA29 Project Room

Acappella

Alfonso Artiaco

Andrea Ingenito

Andrea Nuovo Home Gallery

ATI Macellum

Art 1307

Atelier Alifuoco

capnapoliest

Casa Morra

Casa Turese

Casamadre Arte Contemporanea

Centometriquadri – Arte Contemporanea

Collezione Agovino

Flip Project Space

Fondazione Made in Cloister

Fondazione Morra Greco

Fondazione Plart

Galleria Lia Rumma

Galleria Marrocco

Galleria Paola Verrengia

Galleria Tiziana di Caro

Giulietta

Intragallery

Kromìa

La Casaforte S.B.

Le 4 pareti

Liza Leopardi

Magazzini fotografici

mood|project

Museo Arcos

Museo FRaC

Museo Madre

Nicola Pedana

PRAC – Piero Renna Arte Contemporanea

Residency 80121 Shazar Gallery Spazio Amira

Spot Home Gallery Studio Trisorio SyArt Gallery SMMAVE

Tarsia

Thomas Dane Gallery Umberto di Marino Underneath the Arches

