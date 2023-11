Art-Motorsport 2.0 con tre equipaggi a Chiusdino

La scuderia presieduta da Giuseppe Artino sarà al via del rally con Luca Fagni e Leonardo Matteoni (Renault Clio S1600), Fabrizio Russi, affiancato da Alessio Pellegrini ed all’esordio sulla Peugeot 208 Rally4/R2, e Maila Cammilli e Alessandro Massaro (Renault Clio Williams A7).

Cerreto Guidi – Si accendono nuovamente i motori per Art-Motorsport 2.0, chiamata alle ultime sfide stagionali e pronta a schierarsi ai nastri di partenza del 3° Rally di Chiusdino, in programma sabato 18 e domenica 19 novembre.

Saranno tre gli equipaggi che proveranno a tenere alto l’onore del sodalizio capitanato da Giuseppe Artino, con le partenze aperte da Luca Fagni, per la prima volta affiancato dal lucchese Leonardo Matteoni, e nuovamente al via con la Renault Clio S1600 di Al.Mar.Cars, vettura che gli potrà garantire l’occasione di confrontarsi per la classifica assoluta e proseguire la striscia positiva di risultati, inaugurata a Pistoia.

Nuova esperienza, invece, per Fabrizio Russi, che per la prima volta si metterà al volante della Peugeot 208 Rally4/R2 di PRT Racing. Il ristoratore di Larciano, che doveva debuttare con la nuova vettura a Scandicci, dividerà l’abitacolo con il fido Alessio Pellegrini, con l’obiettivo di scoprire il mezzo meccanico a disposizione e fare chilometri in ottica futura.

E’ pronta alla sfida anche Maila Cammilli, che per l’occasione avrà Alessandro Massaro alle note, navigatore che solitamente fa coppia con il marito della lady driver pistoiese, ovvero lo stesso Fagni. Il nuovo equipaggio sarà al via con la Renault Clio Williams A7 di Al.Mar.Cars, e per la Cammilli sarà un’esperienza utile per crescere ulteriormente e trovare nuove conferme al volante dell’iconica vettura transalpina.

“Siamo carichi per un nuovo weekend di sport e motori – le parole di Giuseppe Artino, presidente di Art-Motorsport 2.0 – Il Rally di Chiusdino è divenuto presto un appuntamento fisso, grazie alla possibilità unica di ripercorrere le strade dove, negli anni ’80 e ’90, era di scena il mondiale. Con i nostri tre equipaggi abbiamo diversi obiettivi, ma il mio più grande augurio, vista la recente alluvione che mi ha colpito in prima persona, così come gli stessi Fagni e Russi, è quella di trascorrere una due giorni di completo relax e divertimento, godendo della nostra grande passione per i motori.”

Format snello per il 3° Rally di Chiusdino, rimasto uno degli unici due appuntamenti in Italia con il format “rallyday”. Saranno i 5,78 km di “Chiusdino” ed i 6,96 km di “Ciciano”, tratti da ripetere tre volte, nella giornata di domenica 19, a definire la classifica assoluta, per un totale di 6 prove speciali e 38,22 km cronometrati, sul complessivo di 144,10 km. Montieri ospiterà i tre riordini, in Piazza Antonio Gramsci, ed il parco assistenza, alla Miniera di Campiano, mentre Chiusdino aprirà e chiuderà la gara, da Piazza XX Settembre, dove la bandiera a scacchi sventolerà dalle 16.20.

Nelle foto (free copyright Sergio Soavi/Thomas Imagery): gli equipaggi di Art-Motorsport 2.0 in gara.

