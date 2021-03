Martedì 9 e mercoledì 10 marzo saranno presentati, dalla Casina Reale di Ficuzza (Corleone), in diretta streaming sul canale You tube e su Facebook, i risultati della Consensus conference

Stati generali del cavallo in Sicilia. realtà e prospettive di sviluppo”, di cui si allega comunicato stampa. Le attività sono state promosse dalla Società Italiana del Cavallo.All’evento partecipa anche l’Asp di Catania che dal febbraio 2018 ha istituito un “Tavolo Tecnico per l’implementazione, nella provincia di Catania, delle Linee Guida Nazionali e Regionali per gli Interventi Assistiti con gli Animali (IAA)”, con la partecipazione del Dipartimento di Salute Mentale, del Dipartimento di Prevenzione Veterinaria, dell’U.O.C. Servizio di Psicologia e dell’U.O.S. Educazione e Promozione alla Salute.L’esperienza del Tavolo tecnico, come modello organizzativo, e i risultati conseguiti saranno illustrati dalla dr.ssa Mirella Basile, veterinario esperto in Interventi assistititi con gli animali (IAA) e componente del suddetto Tavolo Tecnico.Condizione favorevole per l’istituzione del Tavolo tecnico è stata la presenza di personale sanitario aziendale che già da più di 20 anni operava con entusiasmo nel campo di quella che allora si chiamava “pet therapy”.Obiettivo principale del gruppo di lavoro dell’Asp di Catania è proporre attività e progetti, garantendo un approccio integrato, in cui la relazione con l’animale è a beneficio di pazienti già inseriti in percorsi terapeutico/educativi presso gli ambulatori dell’Azienda o a favore di strutture istituzionali richiedenti come scuole, istituti penitenziari, residenze per anziani.Il Tavolo tecnico dal momento della sua istituzione ha provveduto a realizzare giornate informative/divulgative sia in ambito aziendale, sia in occasione di eventi a più largo respiro, in cui sono state coinvolte le diverse figure professionali presenti a vario titolo nelle équipe degli IAA (medici di medicina generale, pediatri di libera scelta, medici veterinari, psicologi, neuropsichiatri, infermieri, psicomotricisti, fisiatri etc).Tra le altre attività intese alla promozione degli IAA si è anche provveduto a darne evidenza all’interno del sito aspct.it dove sono messe a disposizioni di tutti informazioni utili e contatti con gli operatori: https://www.aspct.it/settori_sanitari/settore_sanit%C3%A0_pubblica_veterinaria/IAA/.

Com. Stam.