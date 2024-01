Asp di Catania. Sabato 27 gennaio Open day vaccinazioni

Sono 8 gli ambulatori dell’Asp di Catania nei quali, dalle 8.30 alle 13.30, sarà garantito l’accesso senza prenotazione in particolare per gli utenti fragili e/o con disabilità, per effettuare la vaccinazione anti-Covid 19 e, per chi lo richiedesse, la contestuale vaccinazione antinfluenzale. Attivato, su richiesta, anche il servizio di vaccinazione a domicilio.

sarà garantito l’accesso senza prenotazione in particolare per gli utenti fragili e/o con disabilità, per effettuare la vaccinazione anti-Covid 19 e, per chi lo richiedesse, la contestuale vaccinazione antinfluenzale.

La Campagna vaccinale è coordinata, sul territorio provinciale, dal Dipartimento di Prevenzione e dall’UOC Epidemiologia dell’Asp di Catania.

Vaccinazione anti-Covid

La vaccinazione anti-Covid 19 è prevista prioritariamente per i soggetti over60 e per tutte le persone con patologie a rischio.

La dose di richiamo con la formulazione di vaccino XBB 1.5. è raccomandata a distanza di 6 mesi (riducibili a 3 in caso di rischio aumentato) dall’ultima dose di vaccino anti-Covid 19 ricevuta o dall’ultima infezione, ripetibile ogni 12 mesi.

Il vaccino è eseguibile – previa prenotazione attraverso il sito aziendale al seguente link https://vaccini.aspct.it/vacpreno1 – presso gli ambulatori vaccinali di competenza territoriale, col seguente calendario:

Nei suddetti ambulatori, nei giorni indicati, è possibile la co-somministrazione col vaccino antinfluenzale, come da indicazione ministeriale.

A chi è raccomandata la Vaccinazione antinfluenzale

Come da indicazione regionale, la vaccinazione antinfluenzale è raccomandata a:

persone anziane, a partire dai 60 anni in su

chi soffre di malattie croniche

residenti in RSA

bambini di età compresa tra i 6 mesi e i 6 anni

operatori sanitari

donne in gravidanza

addetti ai servizi pubblici (forze dell’ordine, insegnanti, ecc.)

chi lavora a contatto con gli animali

tutti coloro che vivono con persone a rischio.

La vaccinazione antinfluenzale potrà essere eseguita in via prioritaria presso gli ambulatori dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta, anche in co-somministrazione con la vaccinazione anti-pneumococcica o anti Herpes-zoster, oltre che presso gli ambulatori vaccinali, previa prenotazione on line, collegandosi al seguente link https://vaccini.aspct.it/vacpreno1.

È previsto anche un ambulatorio dedicato alla vaccinazione antinfluenzale sito a Catania, in Corso Italia 234, ad accesso libero dalle 8.30 alle 11.30, senza necessità di prenotazione.

Vaccinazioni di prossimità

Per i soggetti impossibilitati per patologia a recarsi negli ambulatori di vaccinazione è, altresì, attivo, su richiesta, il servizio di vaccinazione a domicilio.

Per informazioni contattare il proprio medico di medicina generale o il Dipartimento di Prevenzione e l’UOC di Epidemiologia tramite la e-mail uoc.semp@aspct.it.

Vaccinazioni nelle Farmacie della provincia

Grazie alla sinergia fra Asp e Federfarma di Catania è possibile vaccinarsi, contro l’influenza e contro il Covid 19, anche nelle Farmacie della provincia. L’intesa si colloca nella cornice del Protocollo sottoscritto il 6 novembre 2023 tra l’Assessorato regionale della Salute e Federfarma Sicilia. Il Dipartimento di Prevenzione e il Dipartimento del Farmaco dell’Asp di Catania hanno previsto specifiche linee guida per la distribuzione e la somministrazione dei vaccini. I cittadini potranno prenotare la vaccinazione direttamente presso le Farmacie aderenti. L’elenco completo delle farmacie presso le quali vaccinarsi è visionabile sul sito aspct.it, consultando le pagine dedicate alle “vaccinazioni” e alle “vaccinazioni anti-Covid”, in home page, nel menu“Come fare per…”.

