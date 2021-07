L’iniziativa articolata in tre diverse piazze della quinta circoscrizione, su tre diverse panchine, è stata lanciata dall’Associazione inOltre Alternativa Progressista, dal Circolo PD V° Circoscrizione e dal Dipartimento PD Palermo – Diritti e Politiche di Genere in collaborazione Arci Palermo.

L’Associazione inOltre ha ripreso l’iniziativa della campagna nazionale che sta portando in varie città Italiane come: Roma, Siracusa, Mantova e altre, apprezzando nella cittá di Palermo, la presenza del Presidente Fabio Teresi della V° Circoscrizione, l’assessore al verde Sergio Marino, il consigliere di circoscrizione del Partito Democratico Salvatore Altadonna e del Presidente della direzione regionale del Partito Democratico Antonio Ferrante.



Marcello Riccobono Segretario del Circolo PD della V° circoscrizione “ Come tradizione del circolo PD della V° circoscrizione siamo attenti ai diritti di tutti/e, il nostro è stato un gesto simbolico per porre attenzione su temi sociali molto spesso sottovalutati.

Dalle minacce, agli attacchi verbali alle aggressioni fisiche, la violenza ha innumerevoli forme e sfaccettature, un abisso buio in cui nessuno deve cadere.



Aurora Ferreri coordinatrice del dipartimento Diritti e Politiche di Genere PD Palermo “Bellissima iniziativa quella di oggi nella V Circoscrizione.

Nella nostra battaglia quotidiana per i diritti di tutt* c’è bisogno di segnali concreti che rendano le nostre città inclusive e la cittadinanza consapevole.

Tre panchine, a sostegno della comunità LGBTQ+, contro la violenza sulle donne e per i diritti dei migranti da oggi colorano tre piazze a Palermo.

L’impegno per i diritti e la parità continua” lo afferma Aurora Ferreri, responsabile del Dipartimento Diritti e Politiche di genere del Pd di Palermo



Edward Richard Junior Bosco, dichiara in doppia veste di attivista dell’Associazione Inoltre Alternativa Progressista e componente della Segreteria Circolo PD V° Circoscrizione con delega Cultura “ Intendiamo veicolare un messaggio che metta al centro la razionalità dell’essere umano contro ogni forma di discriminazione, ogni persona è un simbolo per il rispetto della dignità. Auspichiamo che la politica si ponga come strumento di mediazione e responsabilità umana. Conclude con un suo motto “Siamo migranti dalla nascita ed emigranti alla morte. La Vita non è xenofobia”.

Gli attori auspicano che la panchina Rainbow insieme alla panchina Arancione e a quella Rossa, possano fungere anche da manto ed esortazione verso senatori e senatrici nel convergere in modo compatto attorno all’immediata calendarizzazione del ddl zan ed approvarlo tempestivamente e senza ulteriori procrastinazioni strumentali o mediazioni al ribasso.

Com. Stam.