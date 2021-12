“Aurora” è il nuovo singolo del cantautore siciliano Armando Cacciato

“Aurora” è il nuovo singolo di Armando Cacciato in uscita in radio e in digitale a partire da oggi (ascolta qui): il brano, che sarà seguito dal videoclip, racconta dell’amore di un padre nei confronti di una figlia tanto attesa e desiderata.

Il singolo, che prende il nome dalla figlia del cantautore, parla di attese, speranze, aspettative per un futuro che, ai giorni d’oggi, appare incerto: “Aurora vuole essere anche una speranza – conferma l’autore – per una società più consapevole, più rispettosa nei confronti della natura sempre più bistrattata.” Per questo il video è stato girato nella Diga San Giovanni, a ridosso della cittadina di Naro, dove la natura, apparentemente incontaminata, subisce continuamente notevoli danni ecologici e l’alba sembra allinearsi giorno dopo giorno.

Il brano è stato scritto dallo stesso Armando Cacciato, gli arrangiamenti sono di Pierangelo Carvello, il videoclip è stato girato da Luca Cimino.

Armando Cacciato è uncantautore e produttore indipendente siciliano. Inizia come batterista nel ‘94, perfezionandosi successivamente sotto la guida di Mimmo Cafiero. Laureatosi in pedagogia, consegue successivamente un master di Laurea in Scienze e Tecnologie applicate alla musica, presso il conservatorio V. Bellini di Caltanissetta. Perfeziona i suoi studi come fonico con Steve Albini, produttore tra i più importanti nella scena rock internazionale (Nirvana, Page & Plant, Tori Amos). Nel 2001 partecipa come cantante con la sua band Harea Kreativa a Sanremo Giovani, raggiungendo la semifinale. Nel 2007 pubblica “Puoi Farti Male”, il suo primo album, distribuito dalla prestigiosa etichetta Videoradio. Nel settembre 2011 si esibisce presso il teatro Fraschini di Pavia come batterista nel tributo italiano a Michael Jackson “This Time Is For You” con l’orchestra del conservatorio Vittadini, diretta da Ugo Nastrucci e con Sherrita Duran, affermata cantante italo-americana. Nel 2012 reinterpreta dal vivo i maggiori successi dei Deep Purple con il loro esponente principale, il batterista Ian Paice. Nello stesso anno fonda Circuiti Sonori, etichetta indipendente e accademia musicale dove segue e produce diversi artisti.

Tra questi, alcuni hanno raggiunto riconoscimenti e visibilità di grande rilievo nel mondo dello spettacolo.Nel 2013 divide il palco con Andrea Braido, virtuoso chitarrista italiano (Zucchero, Vasco Rossi, Laura Pausini) a Licata, in omaggio a Rosa Balistreri, voce della Sicilia e dei siciliani. Ha inoltre aperto concerti per cantautori italiani quali Gatto Panceri e Francesco Tricarico. Nel 2015 il singolo “Hey! What’s New?” ottiene ampio successo di critica e la recensione su Classic Rock dalla penna del grande giornalista e produttore Renato Marengo. Nel 2016 vince il premio Classic Rock Italia come miglior artista rock italiano dell’anno. Sempre nel 2016 “Sialia”, scritta con Simona Malandrino, schizza al primo posto nelle classifiche digitali nel rock alternativo. Il suo ultimo singolo, “Radio Nostalgia” raggiunge la finale del Lennon Festival ed il terzo posto per le finali radiofoniche del Premio Mia Martini.