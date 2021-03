Da Milano a Palermo passando per Roma, l’Italia si accenderà di blu. Il prossimo 2 aprile Giornata mondiale della consapevolezza sull’Autismo, tutti i taxi delle maggiori città italiane accenderanno una luce “speciale” sulla condizione delle persone autistiche esponendo un “fiocco blu” sulle loro antenne.

Un gesto simbolico per sostenere e sviluppare il Villaggio della felicità, un progetto che guarda alla realizzazione di una realtà domestica e sociale a misura del diversamente abile e dell’intero nucleo familiare che lo assiste. Foriera di questo messaggio è l’Associazione “Autismo in Movimento” costituita in Palermo nel febbraio 2020 da genitori di persone affette da autismo che in collaborazione con l’associazione

“tutti taxi per amore-OdV” parteciperà all’iniziativa “BLU TAXI”.

“L’autismo – dice Antonio Riggio Presidente dell’Associazione Autismo in Movimento – non è una malattia ma una condizione di vita, l’autismo non va curato ma semplicemente va compreso affondo. In attesa di vivere con pienezza questa giornata, il messaggio che voglio inviare a tutti coloro che vivono questa condizioni

è di non perdere mai il sorriso”. Anche la politica regionale plaude all’iniziativa: “Una manifestazione – afferma il parlamentare all’Ars Vincenzo Figuccia – che non porta con sé un mero carattere simbolico ma pratico, dal momento che i tassisti rappresentano un vettore importante nella mobilità urbana dei disabili e dei più vulnerabili. Un indotto per mesi tenuto al palo che interpellando le istituzioni, vuole ripartire con determinazione al servizio della gente. Il 2 aprile noi saremo al loro fianco per sposare una nobile causa che trova la sensibilità di tutti”.

