Autosole 2.0 di nuovo in gara: “Nebrodi” per Pollara, “Lanterna” per Arza’

La squadra quarratina, torna in gara dopo i recenti successi in Coppa di zona proponendo un ambo di partecipazioni di spessore ed in grado di dare nuove soddisfazioni, oltre al debutto nelle cronoscalate alla celebre “Trento-Bondone” con il rumeno Marc Banca.

Quarrata (Pistoia) – Pronta a nuove sfide ed anche a nuove soddisfazioni, AutoSole 2.0, questo fine settimana impegnata in un week-end con tre impegni di spessore.

La squadra sarà al via con tre Skoda Fabia Rally2/R5 in due rallies ed una cronoscalata, confermando il notevole interesse da parte dei clienti sportivi verso la propria offerta di vetture e di servizio.

Torna nelle fila della squadra per la sua seconda esperienza stagionale, il siciliano Marco Pollara, al 23° Rally dei Nebrodi, secondo round di Coppa Rally 8^ Zona e Campionato Siciliano, a Sant’Angelo di Brolo (Messina). Vincitore alla Targa Florio, primo atto del campionato, il portacolori della CST Sport riparte sia dal successo alla corsa più antica al mondo oltre che dall’alloro in questa gara nel 2022, certamente due stimoli che lo potranno condurre di nuovo al successo. Pollara, sulla Skoda Fabia Rally2/R5 gommata Pirelli, sarà affiancato da Maurizio Messina.

39° Rally della Lanterna, una delle gare simbolo dell’Italia da Rally, in provincia di Genova (Santo Stefano d’Aveto), per lo spezzino Claudio Arzà, in coppia con Massimo Moriconi sulla Fabia Evo equipaggiata con pneumatici Michelin. Sei le prove speciali in programma per questa gara dal passato nobile, terzo atto della Coppa Rally di seconda zona, che per il presidente della scuderia BB Competition, sarà l’occasione di valutare in campo gara la condizione fisica legata ad un lungo periodo di inattività, interrotta dal test affrontato – ad inizio stagione – sul circuito di Castelletto di Branduzzo. L’opportunità, per il driver ligure, di mettersi definitivamente alle spalle l’importante infortunio accusato ed i fisiologici dolori accusati durante il Motors Rally Show di Pavia, dopo otto mesi di stop agonistico, confronto comunque concluso in quarta posizione assoluta.

Ci sarà poi la novità delle cronoscalate. In questo caso una delle più celebri a livello internazionale, la “Trento-Bondone”. Settantaduesima edizione di una competizione entusiasmante, quinto atto della serie tricolore di cronoscalate e valida per il FIA International Hill Climb Cup, una prova da Università, che AutoSole 2.0 andrà ad onorare con una partecipazione decisamente “da notizia”. E’ quella che avrà al via una Skoda Fabia Rally2/R5 per il 30enne rumeno Marc Banca, già campione di cronoscalate nel suo Paese tra le vetture a due ruote motrici nel 2021 e 2022, oltre che Campione nazionale nei rallies come copilota ed attuale secondo, sempre sul sedile di destra, nel Campionato Rally.

Nelle foto: Pollara in azione

