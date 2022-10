AVO SICILIA  I nuovi orizzonti della sanità Il futuro della cura tra progetti comuni e reti sul territorio Il ruolo del volontariato

Sabato 1 Ottobre si è svolto a Siracusa, presso l’Hotel Parco delle Fontane, il Convegno Regionale di AVO SICILIA su “ I nuovi orizzonti della sanità-Il futuro della cura tra progetti comuni e reti sul territorio-Il ruolo del volontariato”

Avo Sicilia ha avuto il piacere di poter avere come relatori dell’evento la Dott.ssa Daniela Segreto in rappresentanza dell’Assessorato alla Salute, il Direttore Generale dell’ASP 8 SR, rappresentato dalla Dott.ssa Adalgisa Cucè, l’Avv. Perfrancesco Rizza Presidente del Comitato Consultivo ASP8SR, il Prof. Pieremilio Vasta Coordinatore Regionale Rete Civica della Salute, Il Presidente del CSVE Dott. Salvo Raffa, ed il Sindaco di Siracusa Dott.Francesco Italia che per l’occasione ha portato i saluti della Città ai numerosi partecipanti.

La Presidente di AVO Sicilia Cetty Moscatt ha voluto evidenziare che, in un momento storico ancora difficile ed incerto, dopo una pandemia che ha costretto il sistema sanitario ad un continuo adeguarsi, in un post-Covid che mira ad una nuova normalità, diventa fondamentale poter avere un confronto con le Istituzioni Sanitarie, con il Territorio e con tutte le parti sociali che concorrono al benessere ed alla crescita sociale della collettività.

AVO, Associazione Volontari Ospedalieri, in Sicilia è presente con 15 sedi, si pone come soggetto attivo in collaborazione con gli Ospedali, RSA, Case di Cura, Istituti Scolastici, Ambulatori, ed Enti Locali per la diffusione della cultura della solidarietà, per una vera umanizzazione della Sanità, non solo con il servizio gratuito presso le strutture, ma anche attraverso progetti specifici, anche in rete, con altri Enti del Terzo Settore.

Tutti gli interventi dei relatori, hanno evidenziato come soltanto una vera collaborazione con le associazioni di volontariato, attraverso un tavolo permanente dei vari soggetti deputati, potrà portare a risultati che possono incidere in maniera favorevole sulla qualità delle cure e dei servizi all’utenza.

Questo evento rientra sicuramente in un momento di confronto e scambio di idee molto costruttivo e formativo per migliorare sempre più l’aspetto sociale del mondo della sanità.

Da questo importante evento regionale l’AVO riparte con molti progetti sul territorio e ha già programmato i nuovi Corsi di Formazione per i propri Volontari in tutte le 15 sedi siciliane ed invita i cittadini interessati a contattarle. La sedi AVO sono consultabili nel portale www.avosicilia.it o potete chiedere a presidenza.avosicilia@gmail.com per iscriversi o per informazioni.

Com. Stam./foto