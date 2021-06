Sabato di gara, sabato ricco di contenuti per il Campionato Italiano Trial. Il ritorno della serie tricolore a Montoso, frazione del Comune di Bagnolo Piemonte (Provincia di Cuneo) con la regia organizzativa dell’A.M.C. Gentlemen’s, coincide con il primo appuntamento stagionale con il “Format B” protagonista. Nella prima di due giornate di gara, si sono imposti nelle rispettive graduatorie di appartenenza Matteo Grattarola (TR1-Internazionale), Manuel Copetti (TR2), Alessandro Nucifora (TR3) e Giacomo Brunisso (TR3 125), attesi ad una nuova sfida domani.

I PRIMI VERDETTI DI MONTOSO

L’area attrezzata del Trial Park Montoso, con 10 zone da ripetere per 2 giri, ha offerto un vero banco di prova per i primi trialisti impegnati nel fine settimana. La top class TR1-Internazionale ha riaffermato lo straordinario stato di forma di Matteo Grattarola, con Beta Factory in grado di inanellare la terza vittoria consecutiva nelle tre gare finora disputate. Reduce dal podio Mondiale TrialGP a Tolmezzo, con 13 penalità complessive il pluri-Campione italiano in carica ha regolato il più diretto inseguitore Gianluca Tournour (GASGAS Factory Racing Team), secondo ed al miglior risultato stagionale. Nuovamente sul podio Lorenzo Gandola (Beta Factory Trial), terzo dopo Gualdo Tadino e l’analogo risultato conseguito non più tardi di settimana scorsa nella prima giornata del Mondiale Trial2 a Tolmezzo. Nel confronto per la quarta posizione Andrea Riva (Team TRRS Italia NILS) per 1 solo punto è riuscito a spuntarla su Luca Petrella (GASGAS Farioli), classificatosi quinto davanti alle due guest star internazionali Arnau Farré (Scorpa) ed Alex Canales (TRRS) con, a seguire, i giovani Carlo Alberto Rabino (Beta Rabino Sport) e Mattia Spreafico (Sherco).

La TR2 ha riproposto sul gradino più alto del podio Manuel Copetti (Team TRRS Italia NILS), al primo hurrà stagionale fermando la striscia di vittorie consecutive di Luca Corvi (GASGAS Junior Team) ed Andrea Gabutti (Team TRRS Italia NILS) positivo terzo. Nella TR3 prosegue invece la sequenza di successi a firma Alessandro Nucifora (Jotagas), al terzo centro stagionale, per quanto in questa circostanza per sole 2 penalità rispetto al giovane Simone Soulier (Beta), 5 nei confronti di Cristian Bassi (Beta) in evidenza con il terzo posto finale. Lotta apertissima nella TR3 125 riservata ai talenti da 14 a 21 anni di età su moto 125cc con la discriminante degli zeri a proiettare sul gradino più alto del podio Giacomo Brunisso (Beta) a scapito dell’altro atleta delle Fiamme Oro e dei Pata Talenti Azzurri FMI, Mirko Pedretti. Completa la top-3 Chrystian Svanella su GASGAS.

Classifiche di gara sabato 19 giugno

DOMANI SI REPLICA

La giornata di domenica riserverà un ricco programma di attività sin dalla primissima mattinata. A partire dalle 8:30, torneranno in azione le classi Femminile A, TR3 Open, TR4 oltre che del Campionato Italiano MiniTrial, mentre nel pomeriggio dalle 13:00 la seconda gara “Élite” del weekend con impegnati i protagonisti della TR1, TR2, TR3 e TR3 125. Sul sito web ufficiale del Campionato Italiano Trial (trial.federmoto.it) saranno consultabili le classifiche in tempo reale con collegamento diretto al nuovo sistema TrialGo, mentre gli account social ufficiali Facebook e Instagram garantiranno costanti aggiornamenti con notizie, foto ed informazioni utili.

