Tiro a Volo Paralimpico Azzurri di Para-Trap a New Delhi per la Coppa del Mondo Lunedì 11 e martedì 12 le gare. Il CT Barberini: pronti a fare del nostro meglio

New Delhi (IND) – La Squadra Italiana di Para-Trap guidata dal Commissario Tecnico Benedetto Barberini è da poco sbarcata in India per partecipare alla Coppa del Mondo WSPS (Woprdl Shooting Para Sport), in programma a New Delhi da oggi fino a martedì 12 marzo.

Agli ordini del CT, coadiuvato dal Tecnico Riccardo Rossi e dal Medico Sandro Polsinelli, ci saranno Davide Fedrigucci di Urbino e Sandro Lecca (Gruppo Paralimpico della Difesa) di Settimo San Pietro (CA) per la classificazione funzionale PT1, ovvero i tiratori in carrozzina, Fabrizio Cormons di San Felice Circeo (LT) e Massimo Lanza di Rometta (ME) per quella dei PT2, ovvero quella riservata ai tiratori con disabilità agli arti inferiori, e Giancarlo Cosio di Milano e Gabriele Nanni (Fiamme Oro) di Sala Bolognese (BO) per quella dei PT3, ovvero quella riservata ai tiratori con disabilità agli arti superiori.

Oggi e domani i nostri portacolori avranno modo di prendere confidenza con le pedane. Da domenica 10 marzo inizieranno gli impegni formali con le tre serie di Allenamenti Ufficiali, mentre la gara vera e propria avrà luogo lunedì 11 e martedì 12 marzo.

LA SQUADRA AZZURRA DI PARA-TRAP

PT1: Davide Fedrigucci di Urbino; Sandro Lecca (Gruppo Paralimpico della Difesa) di Settimo San Pietro (CA);

PT2: Fabrizio Cormons di San Felice Circeo (LT); Massimo Lanza di Rometta (ME);

PT3: Giancarlo Cosio di Milano; Gabriele Nanni (Fiamme Oro) di Sala Bolognese (BO);

Commissario Tecnico: Benedetto Barberini.

Tecnico: Riccardo Rossi.

Medico: Sandro Polsinelli.

PROGRAMMA

Domenica 10 marzo Allenamenti Ufficiali Para-Trap

Lunedì 11 marzo Gara Para-Trap (75 piattelli)

Martedì 12 marzo Gara Para-Trap (50 piattelli)

Ore 9.30 Finale PT1

Ore 10.45 Finale PT2

Ore 12.00 Finale PT3

Com. Stam. + foto FITAV