Bacino ex Pip, Savona (FI): “A loro destinati compensi per oltre 832 mila euro fino al termine dell’anno, il resto è aria fritta”

Palermo, 23/11/2021: “A chiarimento e rettifica di quanto affermato da esponenti della Lega, i compensi destinati agli ex pip del bacino emergenza Palermo, a copertura degli stipendi, fino al termine dell’anno in corso, non sono 600 mila euro – come erroneamente da qualcuno è stato affermato – bensì oltre 832 mila euro.

Mi sembra una correzione doverosa, specie perché nei giorni scorsi, in Commissione bilancio, dai banchi dell’opposizione, si diffondevano notizie fuorvianti, come la possibilità di non destinare risorse sulle variazioni di bilancio, sia per gli ex pip che per gli Asu. Tutte fandonie: i numeri non mentono. Seguo da anni la vicenda legata a questo bacino, mettendoci la faccia. Conosco bene le sue intrinseche problematiche, pertanto, a onor del vero, questa è la cifra esatta per coprire gli emolumenti destinati agli ex pip fino a chiusura d‘anno. Il resto è aria fritta”. È quanto afferma il deputato regionale di Forza Italia, Riccardo Savona, presidente della Commissione Bilancio all’Ars.

