Grande partecipazione di pubblico oggi a Giarre per il comizio del candidato Sindaco Elia Torrisi, della lista civica Giarre 2050, che ha visto la partecipazione del presidente del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte e del senatore pentastellato, Cristiano Anastasi.

Giuseppe Conte ha sottolineato che: “Per amministrare un Comune è necessario avere competenza e capacità. Elia Torrisi ha un curriculum di tutto rispetto e ha scelto di ritornare nella sua terra per spendersi per la sua comunità. Ha le giuste competenze per poter apportare i cambiamenti necessari in ambito energetico e digitale e per intercettare i fondi europei da poter investire nel proprio Comune e possiede anche le capacità. Non bisogna favorire l’amico e il parente, ma al momento del voto è necessario pensare al bene della vostra città”.Il senatore Cristiano Anastasi ha dichiarato di essere soddisfatto della riuscita della giornata di oggi. “L’ evento è stato ben organizzato grazie alle sinergie che a livello nazionale, regionale e locale sono state messe in campo. Adesso, attendiamo il responso delle votazioni”.Il candidato Sindaco, Elia Torrisi ha chiosato come “Il voto sia un momento importante per il futuro della comunità. Al centro del mio programma vi è la rinascita della città, ci sono le competenze, la transizione ecologica e il rapporto con le istituzioni europee. È il momento della politica del fare e non del dire. Non basta cambiare musica, ma è arrivato il momento di cambiare orchestra. Le persone contano e fanno la differenza. Domenica e lunedì andiamo a votare per la Giarre che verrà”.

