I pesisti Azzurri sono stati accolti dai compagni di Nazionale, tifosi e dal Presidente Urso. Sono rientrate ieri sera all’Aeroporto di Fiumicino (Roma) le due medaglie Olimpiche della Pesistica Azzurra, Giorgia Bordignon (Argento nella 64 kg) e Mirko Zanni (bronzo nella 67 kg), insieme con Davide Ruiu (6° nella 61 kg) e Grazia Alemanno (11° nella 59 kg).

Ad accoglierli con tanto di striscioni, trombette e bandiere, i loro compagni di Nazionale, amici, tifosi e anche il Presidente della Federazione Italiana Pesistica Antonio Urso.

Gioia incontenibile per gli Azzurri, che si sono goduti il bagno di folla, tenendo strette le loro medaglie.

Le dichiarazioni

Giorgia Bordignon: “Sono riuscita a tirar fuori quello che sono!”

Bello tornare a casa e avere un’accoglienza così inaspettata e calorosa. Sono ancora senza parole perché non ho ben capito cosa ho fatto; continuo a vedere i video ma non riesco a capacitarmi fino in fondo. Eppure sono proprio io quella dei video! Questa medaglia è meravigliosa, ed è una bella soddisfazione aver tirato fuori quello che non sono mai riuscita a esprimere in questi anni, e averlo fatto sul palcoscenico più importante. E’ arrivata LA medaglia, con un sorriso immenso e tante lacrime di gioia.

Mirko Zanni: “Torno a casa con un carico maggiore, quello della medaglia. Ben venga il torcicollo!”

Mi aspettavo una bella accoglienza, ma non così tanto, è meraviglioso! Forse inizio a realizzare un pochino quello che è successo ma ancora non completamente. I video li ho rivisti centinaia di volte, ho fatto le 6 del mattino ma niente ancora non mi capacito. L’obiettivo è stato in parte raggiunto perché ci sono ancora due posizioni da scalare ma il sogno è quello di portare la pesistica ad un altro livello di conoscenza. Adesso sono ben felice di tornare a casa con un carico maggiore, quello della medaglia, e ben venga il torcicollo!

Antonio Urso: “Teniamo ancora le dita incrociate per sabato”

Siamo felicissimi! E’ rientrata da Tokyo la prima parte della nostra delegazione, carica di medaglie e sorrisi! Adesso però lasciamo le dita incrociate fino a sabato mattina, perché c’è ancora la gara di Nino Pizzolato e credo che faremo delle belle cose. Aspettiamo sabato”

La gara di Nino Pizzolato (categoria 81 kg) è in programma sabato alle 8.50 ore italiane.

