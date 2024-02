Basket. EuroBasket 2025 Qualifiers. Iniziato il raduno a Pesaro. Giovedì la Turchia. Pozzecco: “Entusiasmo e concentrazione”

Ritorna l’Azzurro. Dopo la cinque giorni di Coppa Italia a Torino, si è radunata questo pomeriggio la Nazionale di Gianmarco Pozzecco. Parte dalle Marche, e più precisamente da Pesaro, la strada che dovrà portare l’Italia alla qualificazione a EuroBasket 2025, il Campionato europeo che si disputerà il prossimo anno tra Cipro, Lettonia, Polonia e Finlandia.

Il percorso inizierà giovedì 22 febbraio alla Vitrifrigo Arena di Pesaro (ore 20.30, live DAZN, Sky Sport e Now) contro la Turchia allenata da coach Ergin Ataman, formazione storicamente ostica e che l’estate scorsa ha costretto gli Azzurri ad un overtime nell’amichevole di Trento seppure per un canestro incredibile di Kabaca (vittoria Italia 90-89). Stavolta i punti in palio contano per la classifica e per trasferirsi con entusiasmo in Ungheria, dove domenica l’Italia sfiderà i padroni di casa a Szombathely (ore 18.00, live DAZN, Sky Sport e Now). Fa parte del girone B anche l’Islanda, che riceverà in casa l’Ungheria giovedì per poi far visita domenica alla Turchia. Si qualificano all’Europeo le prime tre classificate del girone.

Intanto a Pesaro il CT Pozzecco ha diretto oggi il primo allenamento della settimana alla Vitrifrigo Arena. A disposizione 15 atleti: Giordano Bortolani, Guglielmo Caruso, Diego Flaccadori, Niccolò Mannion, Nicolò Melli, Alessandro Pajola, John Petrucelli, Achille Polonara, Gabriele Procida, Giampaolo Ricci, Luca Severini, Matteo Spagnolo, Marco Spissu, Amedeo Tessitori, Stefano Tonut. Lo staff tecnico dovrà selezionarne 12 per il match contro la Turchia e potrà poi cambiare gli effettivi per la successiva gara contro l’Ungheria.

Così Pozzecco: “Torniamo a radunarci dopo l’estate e ormai non eravamo più abituati a stare lontani così tanto tempo visto che non c’è stata la finestra di Novembre. Iniziare un nuovo percorso con il piede giusto è fondamentale e in questo senso la scelta di tornare a Pesaro per noi è vincente. La Turchia, si sa, è avversario tosto e ben allenato e avremo bisogno di tutto il calore del pubblico marchigiano per vincere una partita difficile e spigolosa. Da parte nostra metteremo in campo il solito entusiasmo e la giusta concentrazione. Non vediamo l’ora di tornare in campo”.

Proprio il CT sarà protagonista della conferenza stampa che si terrà mercoledì 21 febbraio alle ore 15.00 presso il Comune di Pesaro (Piazza del Popolo, 1). Tra i relatori il Sindaco di Pesaro Matteo Ricci, l’Assessore allo Sport del Comune di Pesaro Mila Della Dora, il Presidente della Federazione Italiana Pallacanestro Giovanni Petrucci, il Capitano Azzurro Nicolò Melli e il Direttore Generale di Master Group Sport Antonio Santa Maria.

N. Atleta Anno Altezza Ruolo Squadra 0 MARCO SPISSU 1995 1.85 PLAYMAKER UMANA REYER VENEZIA 1 NICCOLÒ MANNION 2001 1.90 PLAYMAKER OPENJOBMETIS VARESE 7 STEFANO TONUT 1993 1.94 GUARDIA EA7 EMPORIO ARMANI MILANO 9 NICOLÒ MELLI 1991 2.06 ALA/CENTRO EA7 EMPORIO ARMANI MILANO 12 DIEGO FLACCADORI 1996 1.93 PLAYMAKER/GUARDIA EA7 EMPORIO ARMANI MILANO 16 AMEDEO TESSITORI 1994 2.07 CENTRO UMANA REYER VENEZIA 17 GIAMPAOLO RICCI 1991 2.02 ALA EA7 EMPORIO ARMANI MILANO 18 MATTEO SPAGNOLO 2003 1.94 PLAYMAKER ALBA BERLINO (GERMANIA) 22 GIORDANO BORTOLANI 2000 1.93 GUARDIA EA7 EMPORIO ARMANI MILANO 30 GUGLIELMO CARUSO 1999 2.08 ALA/CENTRO EA7 EMPORIO ARMANI MILANO 33 ACHILLE POLONARA 1991 2.05 ALA SEGAFREDO VIRTUS BOLOGNA 40 LUCA SEVERINI 1996 2.04 ALA/CENTRO BERTRAM YACHTS TORTONA 50 GABRIELE PROCIDA 2002 2.00 GUARDIA/ALA ALBA BERLINO (GERMANIA) 54 ALESSANDRO PAJOLA 1999 1.94 PLAYMAKER SEGAFREDO VIRTUS BOLOGNA 77 JOHN PETRUCELLI 1992 1.93 GUARDIA/ALA GERMANI BRESCIA

Gli Azzurri sono inseriti nel gruppo B dei Qualifiers insieme a Turchia, Ungheria e Islanda. La formula prevede gare di andata e ritorno lungo tre finestre con le prime tre classificate che accedono alla fase finale del Campionato Europeo in programma dal 27 agosto al 14 settembre 2025 a Riga, Limassol, Tampere e Katowice.

La Vitrifrigo Arena di Pesaro si appresta a vivere un’altra notte Azzurra dopo il sold-out contro la Spagna nel novembre 2022. Procede spedita la vendita dei tagliandi, ancora disponibili sul circuito Vivaticket

Sono 58 i precedenti contro la Turchia, numero che ne fa la quinta Nazionale più affrontata dall’Italia nella sua storia dopo Francia (101), Germania (68), Grecia e Spagna (67). L’ultima gara la scorsa estate nel torneo di Trento, vinta al supplementare 90-89. La prima nel lontano 1949 a Napoli in amichevole con un successo per 49-29. Il bilancio è nettamente a favore degli Azzurri (47/11).

Sono 12 i precedenti Azzurri nella città marchigiana: tutte amichevoli tranne il match contro la Spagna nel novembre 2022 e il successo sulla Russia del 2002 nelle qualificazioni all’EuroBasket dell’anno successivo, quello poi chiuso dall’Italia con il Bronzo vinto al termine della finale 3°/4° posto contro la Francia. Il primo match disputato a Pesaro dalla Nazionale risale al 1958: amichevole vinta dagli Azzurri di coach Nello Paratore (62-57) sulla Jugoslavia di Radivoje Korac e Ivo Daneu al Palazzetto di Viale dei Partigiani. Le ultime cinque partite degli Azzurri a Pesaro (1997, 2000, 2002, 2012 e 2022) sono state giocate nell’attuale Vitrifrigo Arena.

La partita è organizzata per la Federazione Italiana Pallacanestro da Master Group Sport, advisor commerciale FIP.

Il programma

Martedì 20 febbraio

Ore 11.00/13.30 – Allenamento presso Vitrifrigo Arena

Mercoledì 21 febbraio

Ore 11.00/13.30 – Allenamento presso Vitrifrigo Arena

Giovedì 22 febbraio

Ore 12.00/13.00 – Allenamento presso Vitrifrigo Arena

Ore 20.30 ITALIA-TURCHIA (live DAZN, Sky Sport, Now)

Venerdì 23 febbraio

Ore 11.00/13.00 – Allenamento

Ore 14.00 – Trasferimento a Szombathely (Ungheria)

Sabato 24 febbraio

Ore 11.30/13.30 – Allenamento a Szombathely

Domenica 25 febbraio

Ore 11.00/12.00 – Allenamento a Szombathely

Ore 18.00 UNGHERIA-ITALIA (live DAZN, Sky Sport)

EUROBASKET 2025 QUALIFIERS

GRUPPO B

Data Gara Risultato Stat. Live GIOVEDÌ 22 FEBBRAIO 2024 (PESARO, 20.30) ITALIAVS TURCHIA – GIOVEDÌ 22 FEBBRAIO 2024 (REYKJAVIK, 20.30 ORE ITALIANE) ISLANDAVS UNGHERIA – DOMENICA 25 FEBBRAIO 2024 (ISTANBUL, 14.00 ORE ITALIANE) TURCHIAVS ISLANDA – DOMENICA 25 FEBBRAIO 2024 (SZOMBATHELY, 18.00) UNGHERIAVS ITALIA – VENERDÌ 22 NOVEMBRE 2024 (SEDE E ORARIO DA DEFINIRE) ISLANDAVS ITALIA – VENERDÌ 22 NOVEMBRE 2024 (SEDE E ORARIO DA DEFINIRE) TURCHIAVS UNGHERIA – LUNEDÌ 25 NOVEMBRE 2024 (SEDE E ORARIO DA DEFINIRE) ITALIAVS ISLANDA – LUNEDÌ 25 NOVEMBRE 2024 (SEDE E ORARIO DA DEFINIRE) UNGHERIAVS TURCHIA – GIOVEDÌ 20 FEBBRAIO 2025 (SEDE E ORARIO DA DEFINIRE) UNGHERIAVS ISLANDA – GIOVEDÌ 20 FEBBRAIO 2025 (SEDE E ORARIO DA DEFINIRE) TURCHIAVS ITALIA – DOMENICA 23 FEBBRAIO 2025 (SEDE E ORARIO DA DEFINIRE) ISLANDAVS TURCHIA – DOMENICA 23 FEBBRAIO 2025 (SEDE E ORARIO DA DEFINIRE) ITALIAVS UNGHERIA –

GRUPPO B

Punti Squadra ITALIA TURCHIA ISLANDA UNGHERIA

IL CALENDARIO DEGLI IMPEGNI UFFICIALI DEGLI AZZURRI NEL 2024

IL CALENDARIO DEL 2024