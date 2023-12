Basket. EuroBasket 2025 Qualifiers. Italia-Turchia il 22 febbraio 2024 a Pesaro. Biglietti in vendita da oggi sul circuito Vivaticket

Il 2024 Azzurro inizia alla grande. I ragazzi di coach Gianmarco Pozzecco giocheranno giovedì 22 febbraio alle 20.30 alla Vitrifrigo Arena di Pesaro contro la Turchia

il primo match di qualificazione a EuroBasket 2025, il Campionato Europeo che si disputerà tra due estati in Lettonia (Riga), Finlandia (Tampere), Cipro (Limassol) e Polonia (Katowice).

I biglietti per il match sono in vendita sul circuito Vivaticket a questo link

Dopo il sold-out del novembre 2022 contro la Spagna, gli Azzurri tornano nel capoluogo marchigiano per sfruttare ancora una volta il calore del competente pubblico di Pesaro con l’unico fine di battere una delle formazioni più blasonate in Europa e avversario più duro nel girone che comprende anche Ungheria e Islanda. La Turchia, che ha saltato i Mondiali 2023 e steccato in casa l’occasione di partecipare ad uno dei quattro tornei Pre Olimpici di luglio perdendo contro la Croazia, ha bisogno di riemergere da un periodo nero e per farlo conta su uno dei coach più vincenti e iconici degli ultimi tempi, quell’Ergin Ataman che ha così tanti legami col nostro Paese.

Per l’Italia sarà un anno molto impegnativo, che inizia con la sfida alla Turchia, la trasferta a Szombathely (domenica 25 febbraio, orario da stabilire) contro l’Ungheria del nuovo coach sloveno Gasper Okorn e prosegue con il delicato torneo Pre Olimpico in Portorico dal 2 al 7 luglio. In palio i Giochi Olimpici di Parigi (26 luglio/11 agosto). A novembre il back to back con l’Islanda (22 novembre in trasferta, 25 novembre in casa) sulla via per EuroBasket 2025.

Ben 58 i precedenti contro la Turchia, numero che ne fa la quinta Nazionale più affrontata dall’Italia nella sua storia dopo Francia (101), Germania (68), Grecia e Spagna (67). L’ultima gara la scorsa estate nel torneo di Trento, vinta al supplementare 90-89. La prima nel lontano 1949 a Napoli in amichevole con un successo per 49-29. Il bilancio è nettamente a favore degli Azzurri (47/11).

Sono 12 i precedenti Azzurri nella città marchigiana: tutte amichevoli tranne il match contro la Spagna nel novembre 2022 e il successo sulla Russia del 2002 nelle qualificazioni all’EuroBasket dell’anno successivo, quello poi chiuso dall’Italia con il Bronzo vinto al termina della finale 3°/4° posto contro la Francia. Il primo match disputato a Pesaro dalla Nazionale risale al 1958: amichevole vinta dagli Azzurri di coach Nello Paratore (62-57) sulla Jugoslavia di Radivoje Korac e Ivo Daneu al Palazzetto di Viale dei Partigiani. Le ultime cinque partite degli Azzurri a Pesaro (1997, 2000, 2002, 2012 e 2022) sono state giocate nell’attuale Vitrifrigo Arena.

La partita è organizzata per la Federazione Italiana Pallacanestro da Master Group Sport, advisor commerciale FIP. Per le promozioni dedicate alle Società e ai tesserati FIP appartenenti al Comitato Regionale Marche contattare direttamente il Comitato.

Prezzi dei biglietti

Gradinata

Intero 17,00€

Ridotto Under14 e Ridotto FIP 11,00€

Tribuna (laterale e retro canestro)

Intero 28,00€

Ridotto Under14 22,00€

Ridotto FIP 22,00€ (*Tribuna retro canestro)

Tribuna (centrale)

Intero 39,00€

Ridotto Under14 33,00€ e Ridotto FIP 33,00€

Parterre (laterale)

Intero 39,00€

Ridotto Under14 33,00€

Parterre (retro canestro)

Intero 50,00€

Ridotto Under14 44,00€

Parterre (lato lungo)

Intero 66,00€

Under 4

Ingresso gratuito senza posto assegnato

Richiesta accesso disabili

Le richieste di accesso per disabili dovranno pervenire entro mercoledì 7 febbraio 2024 alle ore 18:00 inviando una email all’indirizzo ufficiostampa@mgsport.com, recando in oggetto “Richiesta accesso per disabili Italia-Turchia”. Nella richiesta dovrà essere specificato nome, cognome, data e luogo di nascita del disabile e certificato di invalidità; nome, cognome, data e luogo di nascita dell’accompagnatore e se il disabile è deambulante o non deambulante. Le conferme saranno inviate entro mercoledì 14 febbraio 2024 previa conformità della richiesta e a insindacabile decisione della società organizzatrice.

Il calendario degli impegni ufficiali degli Azzurri nel 2024

Giovedì 22 febbraio, EuroBasket 2025 Qualifiers

Italia-Turchia (Pesaro)

Domenica 25 febbraio, EuroBasket 2025 Qualifiers

Ungheria-Italia (Szombathely)

Martedì 2 luglio, Olympic Qualifying Tournament

Italia-Bahrain (San Juan)

Giovedì 4 luglio, Olympic Qualifying Tournament

Portorico-Italia (San Juan)

Sabato 6 luglio, Olympic Qualifying Tournament

Eventuale semifinale (San Juan)

Domenica 7 luglio, Olympic Qualifying Tournament

Eventuale finale (San Juan)

Venerdì 26 luglio-Domenica 11 agosto, Giochi Olimpici

Eventuale partecipazione (Lille e Parigi)

Venerdì 22 novembre, EuroBasket 2025 Qualifiers

Islanda-Italia (sede da definire)

Lunedì 25 novembre, EuroBasket 2025 Qualifiers

Italia-Islanda (sede da definire)

Com. Stam. + foto FIP